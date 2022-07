In mattinata doppio intervento di soccorso in Valle Camonica

domenica, 17 luglio 2022

Saviore dell’Adamello – Doppio interventi dii soccorso in Valle Camonica. Il primo intervento – poco dopo le 8 – a Saviore dell’Adamello (Brescia) sui sentieri che portano in Val Adamè, per il recupero di un escursionista caduto in una zona impervia. Dopo l’allarme giunto al 112 NUE è scattata la mobilitazione con in azione i tecnici del Soccorso Alpino delle V Delegazione bresciana e l’elisoccorso giunto da Sondrio.

Il secondo intervento invece è avvenuto al Plan di Montecampione, in territorio di Artogne (Brescia) poco prima delle 9 con l’elisoccorso giunto da Brescia e un’ambulanza di base per soccorrere la persona ferita,