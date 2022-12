In funzione il servizio skibus a Ponte di Legno e al Passo Tonale

venerdì, 9 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – E’ ripartito il servizio skibus, gestito dall’azienda Maroni, a Ponte di Legno, al Passo Tonale e sulla linea E, Edolo- Ponte di Legno.

In questo lungo ponte dell’Immacolata fino a domenica 11 dicembre è in funzione il servizio bus navetta a Ponte di Legno (Brescia) con tre linee (clicca sulle immagini per ingrandire gli orari) che coprono l’intera località: linea A Ponte di Legno-Villa Dalegno; linea B Ponte di Legno-Precasaglio e linea D Ponte di Legno-Pezzo. E’ inoltre attivo lo Shuttle bus che collega la stazione intermedia della cabinovia Pontedilegno-Tonale al Passo Tonale e potenziato il collegamento tra Edolo (stazione) e Ponte di Legno (piazzale Cida) così da offrire agli sciatori nuove opportunità. L’obiettivo è una mobilità sostenibile, con sciatori e turisti che possono spostarsi e raggiungere le piste da scia lasciando l’auto in garage.

Una corsa singola sui bus navetta di Ponte di Legno ha un costo di 1,50 euro, mentre il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali in corso di validità. I biglietti si acquistano direttamente sull’autobus.

Invece sulla linea E Edolo-Ponte di Legno sono previste quattro fasce di tariffe, in sequenza per zona da Edolo, Iscla, Incudine, Vezza d’Oglio, Stadolina, Vione, Temù, Pontagna, Ponte di Legno (1,30 euro, 1,60 euro, 1,90 euro e 2,30 euro). I biglietti si acquistano nelle rivendite “Arriva” (Ex Sab) convenzionate oppure sull’autobus con una maggiorazione di 1,30 euro. Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali.