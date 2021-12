Il programma delle Caspolate in Alta Valle Camonica

mercoledì, 8 dicembre 2021

Vezza d’Oglio – Stabilito il calendario delle attività de l’Inverno del Parco 2021-2022 che il Parco Adamello, in collaborazione con Alternativa Ambiente, propone in Alta Valle Camonica. Tante attività con le caspole per scoprire insieme gli aspetti naturalistici del territorio montano legati al periodo invernale. La prima passeggiata sarà già nel weekend.

Sabato 11 dicembre:

Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

La prima passeggiata con le ciaspole dell’inverno nel Parco

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Giovedì 30 dicembre:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

“Snowtracking” – alla scoperta delle tracce degli animali con le racchette da neve in Alta Valle Camonica Escursione con ciaspole per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Lunedì 3 gennaio:

Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

“Passeggiata con le ciaspole alla ricerca dei cristalli di neve … “

Per info ed iscrizione tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Martedì 4 gennaio:

Ore 20.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Trekking serale con le racchette da neve “immersi nel blu della notte” in alta Valle Camonica.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Giovedì 6 gennaio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Il ritorno del lupo: trekking con le racchette da neve in alta Valle Camonica

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Sabato 8 gennaio:

Ore 15.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Trekking con le racchette da neve per ammirare i colori del tramonto in alta Valle Camonica.

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Domenica 23 febbraio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

“Snowtracking” – alla scoperta delle tracce degli animali con le racchette da neve in Alta Valle Camonica Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Domenica 13 febbraio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Trekking con le racchette da neve per ammirare i candidi boschi innevati.

Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Sabato 26 febbraio:

Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Escursione con le ciaspole nel Parco

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Domenica 27 febbraio:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Trekking con le ciaspole Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Sabato 5 marzo:

Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Alla ricerca dei palchi… un pomeriggio dedicato al cervo

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Lunedì 18 aprile:

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio

Passeggiata di Pasquetta in alta valle: le vallate si colorano di verde e il sole comincia a scaldare…benvenuta primavera!

Per info ed iscrizione tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com

Tutte le attività sono a numero chiuso e ad iscrizione. L’iscrizione deve essere perfezionata entro le ore 16.00 del giorno precedente l’attività (salvo esaurimento posti disponibili) contattandoci telefonicamente al n. 036476165 oppure via mail alternativaambiente@gmail.com .

Le passeggiate si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti inerenti il contenimento del contagio da Covid19. A tutti i partecipanti (> di 12 anni) verrà richiesto Green Pass Base.

Le mete verranno comunicate agli interessati di volta in volta, in funzione delle condizioni di innevamento.

– In caso di mancato innevamento le escursioni con le racchette da neve si svolgeranno comunque, utilizzando gli scarponi.

– In caso di pioggia o maltempo, l’escursione potrà essere annullata e rinviata.

– Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell’escursione.

– Durante lo svolgimento delle attività, gli iscritti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni degli accompagnatori sul corretto comportamento da mantenere in montagna.

– Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 16.00 del giorno precedente l’attività, che si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti (5).

– Qualora un iscritto all’escursione/attività maggiorenne volesse non completarla, è autorizzato ad allontanarsi assumendosi ogni responsabilità civile e penale legata al proprio comportamento.

– Trasferimenti con auto propria.

Costi delle attività:

Passeggiate: mezza giornata 8.00 € adulti; giornata intera 12.00 € adulti;

mezza giornata 5.00 € minori di 14 anni; giornata intera 6.00 € minori di 14 anni

Gratis minori di 6 anni

Mezza giornata famiglia 20.00 € (2 adulti + 2 minori di 14 anni)

Giornata intera famiglia 24.00 € (2 adulti + 2 minori di 14 anni)

L’eventuale noleggio delle racchette da neve o altre attrezzature e il costo dei pranzi o cene non sono inclusi nella quota di adesione.