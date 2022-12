Il presepe del Put del Re di Sellero un’opera artistica unica

domenica, 25 dicembre 2022

Sellero (Brescia) – Un’opera unica, realizzata dai volontari del gruppo “Amici del Presepe” negli ultimi due mesi, fa da richiamo in questo periodo natalizio: è il “Presepe del Put del Re” di Sellero (Brescia). Come tradizione è stato realizzato su un percorso nell’alveo del torrente Re, su un’area di oltre tremila metri quadri e visitabile in tutto il periodo natalizio.

E’ un’opera d’arte, unica che ha coinvolto nella sua realizzazione decine di volontari che hanno realizzato la Natività e decine di statuine, e tra questi spiccano figure tipiche di attività che si svolgono in Valle Camonica, ad esempio panettieri, gente che lavora al mulino e nei campi, in particolare contadini con la gerla che trasportano il fieno e alpeggiatori, ma anche allo storico mulino. Un presepe legato a doppio filo a Sellero e alle attività della valle che ha già visto centinaia di visitatori nei primi giorni di apertura e che da oggi vedrà un crescendo di attenzione non solo da parte dei camuni.

di Ch.Pa.