I convocati lombardi ai Campionati Italiani Allievi di sci di fondo

Piane Mocogno – Alle Piane Mocogno (Modena) stanno per prendere il via i Campionati Italiani U16 di sci di fondo. Sulle piste della località emiliana, dal 4 al 6 marzo, si sfideranno oltre 300 atleti da tutta Italia. Per le Alpi Centrali, in base alle classifiche di qualificazione, sono stati convocati dal responsabile regionale dello sci di fondo Federico Sosio 13 ragazze e 20 ragazzi con i rispettivi allenatori. Per il Comitato saranno presenti gli allenatori Thomas Bormolini e Luigi Schena.

ALLIEVI FEMMINILE

Flavia Epis (S.C. Ubi Banca Goggi), Giada Fachin (S.C. Alta Valtellina), Stella Giacomelli (S.C. Alta Valtellina), Jasmin Gianola (Nordik Ski Valsassina), Invernizzi Maria (Nordik Ski Valsassina), Alessia Lani (S.C. Antigorio), Ludovica Moretti (Sporting Livigno), Irene Nicoli (S.C. Ardesio), Federica Occhi (S.C. Ponte di Legno), Licia Pedrana (S.C. Alta Valtellina), Margherita Rodigari (Sporting Livigno), Silvia Santus (S.C. Clusone), Giada Zenoni (S.C. Ardesio)

ALLIEVI MASCHILE

Simone Bergamaschi (S.C. Valle Vigezzo), Carlo Bettini (Polisportiva Valmalenco), Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno), Gabriele Bonandrini (S.C. Gromo), Natan Bormolini (Sporting Livigno), Christian Cusini (Sporting Livigno), Stefano Epis (Sc Ubi Banca Goggi), Gianluca Facen (S.C. 13 Clusone), Jacopo Gazzoni (Sporting Livigno), Mattia Marinoni (S.C. 13 Clusone), Andrea Mazzetti (S.C. Valle Vigezzo), Simone Motta (Sc Alta Valtellina), Simone Negrini (Sporting Livigno), Marco Palamini (Sporting Livigno), Daniel Pedranzini (S.C. Alta Valtellina), Federico Pozzi (S.C. Alta Valtellina), Febo Roffredi (Sci Nordico Varese), Thomas Sandrini (S.C. Ponte di Legno), Flavio Santus (S.C. Gromo), Pietro Zanoli (S.C. Alta Valtellina).

ALLENATORI

Carla Ticozzi, Sofia Nanni, Francesca Schena, Giampiero Amodei, Fabrizio Arnoldi, Raffaele Matli, Fabio Piccinelli, Angelo Poletti, Maurizio Pozzi, Attilio Romani, Fabio Santus, Simone Urbani, Giulio Visini.

I Campionati Italiani prenderanno il via venerdi 4 marzo con la Gara Sprint TC. Le gare continueranno sabato 5 marzo con la prova individuale TL mentre nella terza e ultima giornata di gare, domenica 6 marzo, si correrà la Staffetta TL. Gran finale intorno alle 12.30 con la cerimonia di premiazione, l’assegnazione delle medaglie ai vincitori della giornata e l’incoronazione dei Campioni Italiani U16 2022.