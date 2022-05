Giro d’Italia: i passi Crocedomini e Mortirolo invasi dai fan

martedì, 24 maggio 2022

Monno – Camper, roulotte e anche tende, i fan della corsa rosa hanno raggiunto – in anticipo e prima della chiusura delle strade – i passi alpini, in particolare Crocedomini e Mortirolo. Il Giro d’Italia arriva nel Bresciano oggi con partenza da Salò, quindi la salita al Crocedomini, la discesa in Valle Camonica e da Breno su verso Edolo, poi Monno, il Mortirolo, la discesa a Mazzo, quindi il passaggio da Teglio, la salita ad Aprica, passando per il Santa Cristina.

La Prefettura di Brescia ha disposto le chiusure temporanea, circa due ore prima dell’orario stimato per il passaggio dei ciclisti. La corsa rosa attraverserà 25 Comuni del Bresciano: Salò, Roè Volciano, Vobarno, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone, Lavenone, Idro, Anfo, Bagolino, Breno, Bienno, Niardo, Braone, Ceto, Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Corteno Golgi. Saranno invece dieci i Comuni dalle Valtellina che vedranno il passaggio dei corridori.

Una delle salite più belle del Giro d’Italia sarà il Mortirolo e lo stop ai veicoli sarà dalle 10, con il passaggio dei ciclisti attorno alle 14.30). L’abitato di Monno e il Passo del Mortirolo lungo la Sp 81 sono state chiuse nella notte al traffico.

Edolo saluterà in tarda mattinata la partenza del 4° Giro d’Italia in e-bike per amatori, la tappa sarà da Edolo ad Aprica.