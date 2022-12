Giornata della Ricerca e Premio Farisoglio in Valle Camonica: i riconoscimenti

venerdì, 16 dicembre 2022

Esine (Brescia) – Grande successo della Giornata della Ricerca – Premio Ricerca e Innovazione dedicato ad Angelo Farisoglio promosso dalla “Carlo Tassara Spa” il cui contributo è finalizzato alla sponsorizzazione dell’attività di Ricerca presso le strutture ospedaliere e territoriali camune. L’iniziativa, che si è svolta nella sala conferenze dell’ospedale di Esine (Brescia) si connette alla manifestazione “Una Notte da Nobel 2022, Giornata del Golgi” organizzata dal Comune di Corteno Golgi.

La giornata, fortemente voluta dalla Direzione Strategica, ha visto la presenza del direttore socio-sanitario di Asst Valcamonoica, Maurizio Morlotti, e dell’assessore della Comunità Montana, nonché sindaco di Corteno Goògi, Ilario Sabbadini, vuole essere un riconoscimento per l’importante lavoro di approfondimento scientifico portato avanti dai professionisti dell’ASST Valcamonica. La Giornata è stata caratterizzata dal conferimento del Premio alle migliori ricerche scientifiche dedicato alla memoria di Angelo Farisoglio, che con la sua incessante attività è sempre stato fervido sostenitore della sanità camuna; in particolare il premio è stato conferito ai dottori Arianna Birindelli, Maria Sofia Cotelli e Mirko Scarsi.

Le otto ricerche presentate hanno toccato tutti gli ambiti dell’attività clinica (chirurgico, diagnostico, di laboratorio) e tutte hanno comunque ricevuto ampio riconoscimento per l’alto profilo scientifico e per l’eccellenza clinica che anche una realtà piccola come quella camuna è in grado di esprimere.