Frana di Pal a Sonico, il sindaco Pasquini: “Nessun pericolo, né frane in atto”

martedì, 7 novembre 2023

Sonico (Brescia) – La frana di Pal è dotata di tutti i sensori di superficie e di profondità ad elevata tecnologia con trasmissione di dati in maniera continua che vengono elaborati ogni 30 minuti e non c’è alcun pericolo per la popolazione.

Il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini, ha fatto il punto sulla frana di Pal, sottolineando: “Non ci sono ponti in pericolo, né frane in atto. Lo stato dei fatti è il seguente: la frana monitorata da ARPA di Regione Lombardia ed è dotata di tutti i sensori di superficie e di profondità ad elevata tecnologia con trasmissione di dati in maniera continua che vengono elaborati ogni 30 minuti; la frana ha due fratture, una alta e una bassa verso il torrente Rabbia che sottende un volume ridotto di materiale e ogni volta che vi è una colata detritica che erode il suo piede, tende a muoversi con incrementi lenti e costanti per alcuni giorni. Ciò è accaduto nel 2012, nel 2020 e quest’anno a seguito della colata del 27 agosto scorso e delle copiose piogge delle ultime settimane”.

“A causa di questi movimenti nella frattura più bassa e con ridotto volume di materiale sottostante – aggiunge il sindaco di Sonico – il Comune, come previsto dal piano di emergenza, apre una unità di Crisi avvertendo tutti gli enti competenti e responsabili del corso d’acqua (Prefettura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana e Arpa), con gli stessi enti sono in contatto giornalmente per la verifica della situazione e l’evolversi dei movimenti. Allo stato attuale la velocità di spostamento continua con regolarità e, dalle verifiche eseguite in sito questa mattina da tre geologi di Regione Lombardia, viene riportato che c’è un movimento in atto nella frattura più bassa e che risulta estremamente difficile un cedimento, salvo qualche smottamento che si ferma in fondo valle senza creare danno a nessuno”.

“In questo scenario – conclude il sindaco Pasquini – la presenza della Protezione Civile al ponte di Rino è esclusivamente messa per la verifica del flusso d’acqua del torrente, cioè vedere se ci sono variazioni di portata e o colore che possono aiutare i geologi a valutare meglio la situazione. Quindi nessun ponte che crolla come mi son sentito dire da telefonate attivate da libere interpretazioni di qualcuno, tra l’altro poco informato e competente. È veritiero che in questi casi troppi diventano dottori, geologi, ingegneri e altro specie nello sparlare senza cognizione, causando perplessità e dubbi nella gente, quando sarebbe più opportuno per loro imparare il famoso detto: “di un bel tacer non fu mai scritto”. Ogni informazione verrà fornita dal Comune e se qualcuno avesse dubbi, perplessità non esiti a telefonarmi: 3355729577. In conclusione voglio rassicurare tutti che pericoli allo stato attuale non ce ne sono. Vi fossero cambiamenti tutta la popolazione sarà avvertita per tempo”.