Esodati del Superbonus, Caparini e Rolfi: “540 milioni per superare la crisi di liquidità”

giovedì, 9 febbraio 2023

Brescia – Una proposta concreta per aiutare imprese e famiglie del Bresciano e Lombardia. Gli assessori regionali Davide Caparini e Fabio Rolfi hanno illustrato un piano per aiutare gli “esodati” del Superbonus: mettere a disposizione di imprese e famiglia, che oggi si trovano bloccate per i crediti esigibili che banche e Stato non accettano, 540 milioni di euro. Davide Caparini ha spiegato: “ Se gli elettori ci confermeranno sarà la prima legge della nuova Giunta e lo farà mettendo in campo 540 milioni di euro in compensazione”.

Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi a Brescia Davide Caparini e Fabio Rolfi sono partiti da una constatazione: il pacchetto del Superbonus nel 2022 è stato di 2 miliardi e 300 milioni tra capoluogo e provincia di Brescia, ed ha portato un carico del 62 per cento con ripercussioni e crisi di liquidità di imprese e famiglie. Non solo – come svelato dalle associazioni di categoria – centinaia di aziende bresciane rischiano il fallimento.

Regione Lombardia è stata in prima linea negli ultimi cinque anni per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana e con il “Piano Lombardia” e – come presentato da Fabio Rolfi – sono stati avviati 8.579 cantieri, con un incremento del Pil dello 0,8 per cento.

La proposta per superare le criticità del Superbonus è stato illustrata da Davide Caparini, i 540 milioni serviranno per superare la crisi di liquidità, sbloccare i cantieri fermi e completare le opere. La proposta – è stata già avviata da altre Regioni (Sardegna e Piemonte ndr.) ed ha concluso Davide Caparini “dimostra come le regioni possano adottare norme che hanno ripercussioni e innovazioni: in futuro e con l’autonomia la capacità fiscale delle Regioni possa essere usata in questo modo”.

di Chiara Panzeri