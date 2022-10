Escursioni e castagnate: gli appuntamenti in Valle Camonica

domenica, 23 ottobre 2022

Esine (Brescia) – Appuntamenti in Valle Camonica, escursioni, castagnate e divertimenti per giovani, famiglie e anche persone più aventi in età in questa giornata festiva.

A Vezza d’Oglio (Brescia) escursioni faunistiche con guida naturalistica in Val Grande, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, per l’avvistamento dei cervi durante la stagione degli amori. Uno tra i fenomeni naturali più emozionanti caratterizzato da un richiamo selvatico misterioso e indimenticabile: il bramito. Tra la seconda metà di settembre e la prima decade di ottobre, si rinnova uno tra i fenomeni naturali più emozionanti, la stagione degli amori dei cervi caratterizzata da un richiamo selvatico misterioso e indimenticabile: il bramito. Dal tramonto all’alba, e nelle aree meno disturbate anche di giorno, il suggestivo “duello vocale” ingaggiato tra maschi per la supremazia sull’harem che a volte evita il combattimento a colpi di palchi, riempie il bosco di spettacolari suoni: un evento della natura che riempie di meraviglia e stupore chi ha la fortuna di assistere a questo rituale di corteggiamento. E’ decisamente emozionante vivere questa esperienza. La partenza è prevista alle 8 con ritrovo dei partecipanti presso la Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio. Da qui un breve trasferimento in auto sino al limite del paese da dove prenderà avvio la nostra passeggiata in direzione Val Grande. L’attività ha un dislivello di circa 500-700 metri che si sviluppa su un itinerario di circa 8 km all’andata e altrettanti al ritorno.

Al pattinaggio di Borno (Brescia) è in programma con gli amici dell’Oratorio Arcobaleno una fantastica mondolata. Dalle 14:30 tante castagne e tanto divertimento.

A Esine (Brescia) ritorna la tradizionale festa d’autunno, con un’intera giornata di eventi, la sfilata con mezzi da lavoro. Oggi in piazza Garibaldi mercato agricolo e del usato e nel pomeriggio castagne per tutti. Gli eventi sono promossi dalla Pro loco di Esine, Comune di Esine e Trattoristi Camuni.