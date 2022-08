Emergenza vespe, bonificato il portale della chiesa di Demo

venerdì, 12 agosto 2022

Berzo Demo (Brescia)- L’emergenza vespe interessa case private, ma anche edifici pubblici e non risparmia neppure le chiese. A Demo è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché sopra il portale della chiesa dei Morti miracolosi della peste (nella foto), riaperta dopo due anni di stop per l’emergenza pandemia lo scorso aprile, si è formato un nido di vespe. Vista l’emergenza Lino Balotti ha contattato i vigili del fuoco e sul posto sono giunti i vigili del fuoco dal distaccamento di Edolo che tempestivamente hanno effettuato la bonifica del portale della chiesa.

In questo periodo sono in aumento le richieste d’intervento per le bonifiche di vespe e calabroni in tutta la Valle Camonica.

