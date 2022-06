Edolo, sport e festa all’inaugurazione dello stadio comunale

sabato, 4 giugno 2022

Edolo – Il nuovo stadio comunale, con campi da calcio in sintetico, basket, pallavolo e pista di atletica, sarà inaugurato domani – domenica 5 giugno – con una giornata di sport. Il Comune di Edolo, in collaborazione con l’associazione AC Camunia, presieduta da Vittorio Pomidossi, organizza per domani alle 14, la cerimonia di inaugurazione dello Stadio Comunale, di via Morino l’impianto di illuminazione, la nuova pista di atletica e il campo da basket.

Sarà una giornata all’insegna dello sport: il programma prevede dalle 10 alle 12 partite ragazzi dell’Ac Camunia, dalle 12 alle 13:30 stand gastronomici, dalle 14 alle 15 cerimonia d’inaugurazione e successivamente le partite esordienti e giovanissimi tra Nuova Camunia e Us Bosto (Varese). Interverranno il presidente della Ac Camunia, Vittorio Pomidossi, il consigliere delegato allo Sport Michele Tonini e il sindaco Luca Masneri.

Gli atleti, i gruppi sportivi e gli istituiti scolastici, partendo dall‘Istituto Comprensivo e dell’IIS Meneghini, potranno usufruire di una struttura all’avanguardia. Il progetto di riqualificazione – costo di 920 mila euro solo per la parte sportiva finanziato con una quota a fondo perduto da Regione Lombardia, e la restante quota è stata finanziata con un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo, è stato realizzata dall’ingegner Francesco Tonini e dal geometra Paolo Tonini ed è stato realizzato dalla ditta Sibar di Rifi (Frosinone) e subappaltato ad una ditta specializzata, la Tipiesse di Villa d’Adda (Bergamo). Il campo è stato realizzato con materiale sintetico, come avviene nella maggior parte delle strutture sportive di montagna, e sarà fruibile anche durante i periodi invernali.