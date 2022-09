Edolo: quattro persone condannate per la morte di Zyber Curri

venerdì, 30 settembre 2022

Edolo (Brescia) – Quattro condanne per la morte di Zyber Curri, l’operaio originario del Kosovo, residente a Edolo (Brescia) e morto il 12 dicembre 2018 durante la costruzione di una centrale idroelettrica in Val Cavargna, provincia di Como.

Zyber Curri (nella foto) morì nel cantiere dell’impianto idroelettirco “Cavargna Alta” e le indagini dei carabinieri e della Procura di Como furono lunghe per ricostruire la dinamica dell’infortuinio e il tipo di attività, visto che si trattava di lavori in sub appalto.

A giudizio sono finiti in cinque. Davanti al Gup del tribunale di Como quattro imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, sono stati condannati, in particolare a Livio Bellottini inflitti 2 anni e 8 mesi, a Maria Teresa Bellottini 1 anno e 4 mesi (entrambi in quanto responsabili dell’impresa di Teglio esecutrice dei lavori), a Carlo Graneroli, coordinatore della sicurezza 2 anni e a Gabriele Andreoli, titolare della Andreoli Costruzioni srl di Milano impresa affidataria dei lavori, 1 anno e 8 mesi. Il quinto sarà processato con rito ordinario.

di A.Pa.

© Riproduzione riservata