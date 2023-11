Edolo: la scrittrice Caterina Soffici a “Racconta la montagna”

martedì, 28 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Il secondo libro della settima edizione della rassegna letteraria “Racconta la montagna“, promossa da Unimont, edito da Ponte alle Grazie in collaborazione con il Cai nella collana “Passi”. Il secondo appuntamento della nuova edizione di “Racconta la montagna“, avrà luogo mercoledì 13 dicembre alle 18, presso la sede di Unimont, polo di Eccellenza della Statale di Milano, in via Morino a Edolo, oppure attraverso diretta streaming.

L’autrice – la scrittrice e giornalista Caterina Soffici (La Stampa, Tuttolibri, Vanity Fair, Il Fatto Quotidiano) – presenterà il suo ultimo lavoro, “Lontano dalla vetta. Di donne felici e capre ribelli”, pubblicato da Ponte alle Grazie per Salani Editore nella primavera del 2022, in collaborazione con il Cai.

In questo libro Caterina Soffici racconta la sua storia: quella di una donna che sognava il caldo, il mare e le spiagge del Mediterraneo, ma che, a causa di un “Accadimento” che condiziona la vita sua, del marito e dei figli, si trova a vivere per un lungo periodo in una baita delle Alpi, a 1700 metri di quota, in un piccolo borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa. Qui continua a svolgere il suo lavoro di giornalista da nomade digitale – lei, che non è turista e nemmeno autoctona – e scopre, grazie a un gregge di capre, un branco di lupi, un’aquila, e alcuni personaggi che sembrano usciti da una favola (la Regina delle Capre, la Donna dei Fiori, l’Uomo delle Storie), che si può condurre una vita più semplice e provare a trovare la felicità nelle piccole cose.

In breve tempo la protagonista si accorge che basta poco per cambiare ritmo e vivere come i cittadini hanno dimenticato e che non è necessario correre per raggiungere la cima, perché il vero scopo non è arrivare sempre più in alto, ma riappropriarsi di un tempo antico e dilatato. E così accade, in questo diario di montagna scandito dalle stagioni, che osserva il mondo con sguardo intelligente, poetico, dolce, ironico e disincantato.

Alla presentazione del libro seguirà un aperitivo-degustazione dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali, organizzato in collaborazione con gli sponsor Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter DOP, Consorzio Vini IGT Valcamonica e Associazione Mais Nero Spinoso.

La rassegna ““Racconta la montagna” non è solo un’opportunità culturale da condividere con la comunità locale, ma rappresenta anche una parte fondamentale dell’offerta formativa di Unimont. Durante l’intera rassegna, gli studenti di Unimont partecipano attivamente, leggendo i libri proposti e dialogando con gli autori durante le presentazioni e in momenti specifici a loro dedicati. Questo impegno arricchisce la loro formazione e li connette con la bellezza della montagna.

