Edolo, statale 42: Consiglio comunale unito sulla variante

sabato, 3 settembre 2022

Edolo – Variante di Edolo (Brescia), in Consiglio comunale maggioranza e opposizione hanno condiviso il progetto per liberare dal traffico il paese e hanno approvato all‘unanimità la mozione su lavori e interventi connessi, che vedrà anche in futuro coinvolto nei diversi passaggi l’assemblea municipale. Inoltre la mozione fa riferimento a finanziamenti a favore delle attività commerciali, soprattutto quelle maggiormente penalizzate dalla realizzazione dell’opera e vincola l’utilizzo delle risorse economiche che saranno eventualmente ricevute a titolo di compensazione al finanziamento di interventi di mitigazione dei disagi che dovranno subire gli abitanti della via Valeriana e zone limitrofe ove insisterà parte dell’opera; opere o progetti di sviluppo turistico-ricettivo al fine di rilanciare l’attrattività del nostro territorio e opere o progetti di green community e di salvaguardia del territorio comunale.

Durante il Consiglio comunale, il primo dopo la pausa estiva, il sindaco Luca Masneri ha illustrato la posizione dell’Amministrazione comunale di Edolo che ha dato parere positivo al progetto variante, con precise richieste ad Anas sia nella fase di realizzazione della galleria con stoccaggio del materiale sia compensative. La minoranza con il capogruppo Ivan Moles ha approfondito alcuni temi, legati soprattutto al tracciato del variante nella parte iniziale sul territorio di Edolo, che interessa alcuni condomini e ha ringraziato la maggioranza per la condivisione del progetto che è importantissimo per Edolo e l’Alta Valle Camonica.

Il costo dell’opera è salito a 120 milioni, rispetto agli 80 milioni previsti inizialmente. La variante di Edolo è fondamentale visto anche quanto accaduto ad agosto con code quotidiane.

I capogruppo Silvio Moratti (Io amo Edolo) e Ivan Moles (Insieme Edolo Vive) hanno poi illustrato la mozione che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. E’ stata evidenziata da entrambi i gruppi “l’importanza di condividere un progetto fondamentale per Edolo e la Valle Camonica”.

MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI EDOLO ALL’UNANIMITA’

Ammodernamento della S.S. 42 del Tonale e della Mendola – Variante Est di Edolo – Lotto II.

I Capigruppo Silvio Moratti e Ivan Moles (dei gruppi consigliari “Io Amo Edolo” ed “Insieme Edolo Vive”), sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

∙ L’intervento in esame riguarda la realizzazione di una variante alla S.S. 42 “del Tonale e della Mendola”, avente lo scopo di by-passare, ad Est, il centro abitato del Comune di Edolo, in provincia di Brescia (Lombardia). La variante Est di Edolo, che interessa i Comuni di Edolo e Sonico (Brescia), costituisce il Lotto 2 del complessivo quadro degli interventi di ammodernamento della S.S. 42;

∙ Il progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) dell’intervento è stato redatto dalla Provincia di Brescia ed in data 19/09/2018, con nota prot. n. CDG-0489653-P, ANAS S.p.A. (in seguito, ANAS) ha avviato la Conferenza di Servizi preliminare ai fini della relativa approvazione ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che si è conclusa positivamente il 29/11/2019, con nota prot. n. CDG-0641688-P. Successivamente, il PFTE è stato approvato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas in data 06/03/2019, con dispositivo prot. n. CDG-0133555-I;

∙ Sulla base del suddetto PFTE, ANAS ha sviluppato il presente progetto definitivo.

∙ L’infrastruttura in progetto si sviluppa per circa 2 km, prevedendo una sezione stradale di categoria C1 «strada extraurbana secondaria» di cui al D.M. 05/11/2001, con una corsia per senso di marcia ed una banchina laterale, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 m.

∙ L’intervento prevede la realizzazione di n.2 rotatorie, di inizio e fine intervento, entrambe sulla S.S. 42, e di n.2 opere d’arte principali: una galleria dallo sviluppo complessivo di circa 1,8 km, di cui circa 1,4 km con scavo in naturale, ed un viadotto sul fiume Oglio, a fine intervento, di circa 60 m di sviluppo complessivo.

∙ Con nota prot. n. COMM_SS42-0000001-U del 18/11/2021, il Commissario ha richiesto l’avvio della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

Preso atto:

∙ Che il Comune di Edolo, ha presentato le proprie osservazioni con note prot. n. 1881 del 1/03/2022, prot. n. 6140 del 28/06/2022, prot. n. 6614 del 9/07/2022 e prot. n. 7708 del 09/08/2022;

Considerato che:

∙ La realizzazione dell’infrastruttura consentirà di ottenere un assetto viabilistico più sicuro e fruibile, determinando il miglioramento della qualità di vita di residenti e turisti in termini di vivibilità del Paese e fruibilità del territorio;

∙ La diminuzione del traffico, in particolare di mezzi pesanti e di caravan, implicherà il miglioramento degli indici di qualità dell’aria;

∙ Il riassetto viabilistico permetterà ai mezzi di soccorso via terra di intervenire con maggiore celerità e con minori impedimenti presso il vasto territorio di competenza;

∙ La riduzione del traffico potrebbe comportare anche ricadute negative sul tessuto economico del Comune richiedendo ad alcune attività commerciali, soprattutto a quelle specializzate nell’erogazione di servizi ad automobilisti e/o motociclisti in transito, di ridisegnare l’offerta commerciale proposta al fine di mantenere la consueta stabilità economico-finanziaria;

DELIBERA

Di impegnare il Sindaco a:

∙ Richiedere agli Enti preposti la realizzazione di siti di stoccaggio del materiale movimentato durante la fase di realizzazione dell’opera a monte del territorio coinvolto, al fine di limitare il transito dei mezzi di trasporto nell’abitato durante il suddetto periodo;

∙ Valutare, unitamente agli enti preposti, la possibilità di individuare sul territorio del Comune di Edolo e/o di altri comuni limitrofi, siti di stoccaggio anche definitivi per il deposito del materiale di escavazione, al fine di contenere l’impatto, sulla SS42, derivante dal trasporto pesante e di reperire risorse nel quadro economico dell’opera da destinare ad ulteriori interventi nel Comune di Edolo;

∙ Richiedere che i sopracitati siti di stoccaggio abbiano il minore impatto paesaggistico e ambientale possibile tenuto conto anche della sicurezza geologica del territorio e che siano realizzati in aree con bassa probabilità di inquinamento di aria, acqua e suolo;

∙ Richiedere ad ANAS e/o agli enti preposti una somma proporzionale ai costi di realizzazione a titolo di compensazione per le ripercussioni derivanti dalla realizzazione dell’opera sul territorio del Comune di Edolo;

∙ Incaricare la Commissione Unica Consiliare, integrata, ove necessario, con rappresentati della Società civile, di elaborare possibili proposte per eventuali opere di compensazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Di invitare la Giunta a:

∙ Confrontarsi con il Consiglio Comunale e con la Commissione Consiliare Unica in merito a tutte le tematiche direttamente e indirettamente correlate alla realizzazione dell’infrastruttura,

∙ Ricercare le possibili fonti di finanziamento a favore delle attività commerciali, soprattutto quelle maggiormente penalizzate dalla realizzazione dell’opera;

Di vincolare l’utilizzo delle risorse economiche che saranno eventualmente ricevute a titolo di compensazione al finanziamento di:

∙ interventi di mitigazione dei disagi che dovranno subire gli abitanti della via Valeriana e zone limitrofe ove insisterà parte dell’opera;

∙ opere o progetti di sviluppo turistico-ricettivo al fine di rilanciare l’attrattività del nostro territorio;

∙ opere o progetti di green community e di salvaguardia del territorio comunale.