Edolo, il ministro Calderoli rilancia il piano per la montagna

lunedì, 12 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Giornata della montagna, il ministro Calderoli rilancia il piano per le zone montane. In occasione della celebrazione della Giornata della Montagna che si è svolta oggi a Edolo (Brescia), il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie è intervenuto da Roma con un messaggio chiaro: serve una legge e le aree montane non deve essere messe ai margini dei progetti nazionali.

“La politica ha una visione superficiale della montagna, come una zona non di ricchezza ma di marginalità – ha detto il ministro Calderoli –. Vorrei che l’interesse per la montagna diventasse continuo e desse il via ad un piano strategico e di medio e lungo termine e non solo interventi a spot, risorse che non sono elevatissime e che non vengono bene utilizzate. Credo che quei fondi debbano avere un utilizzo non di raccolta di consenso. Io credo che solo così si possa affrontare il tema della montagna”. I punti di partenza, secondo il ministro Calderoli, sono: la legge sulla montagna, la definizione dei fondi del Fosmit con una erogazione che è già partita nel mese di novembre con i 109 milioni della parte regionale e l’utilizzo con i progetti legati al PNRR.

Tra i diversi interventi si registra la presa di posizione di Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che ha chiesto di riprendere il percorso della legge sulla montagna: “Vivere e fare impresa nei nostri territori è più complicato che altrove. È una considerazione che dovrebbe essere scontata ma sappiamo benissimo che non lo è, soprattutto per una politica spesso schiava della logica dei numeri. Per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme tutte le forze vive della montagna, pubbliche e private, per arrivare a un testo condiviso fatto di misure concrete per arrestare o quanto meno limitare il calo demografico”. Il disegno di legge – come evidenziato nei diversi interventi – era stato adottato dal Governo Draghi il 10 marzo scorso e poi trasmesso al Parlamento dove era stato incardinato in Commissione bilancio alla Camera, poi la chiusura della legislatura. “C’erano anche le coperture previste con legge finanziaria del 2021, 100 milioni per quest’anno, 200 per il 2023 e 2024, ora va ripreso e riproposto per avviare un progetto montagna”, ha concluso Berton. Ora la sfida è partita da Edolo.

di A. Pa.