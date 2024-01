Edolo: marito e moglie travolti da un’auto, ferito gravemente 83enne

mercoledì, 24 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – Due persone anziane sono state investite da un’auto nel primo pomeriggio a Edolo (Brescia) e un 83enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente è accaduto in via Sora, alle 14: marito e moglie, 83 anni lui, 82 anni lei, stavano attraversando la strada, nella zona del Mercato e stazione ferroviaria, quando per cause al vaglio dei carabinieri, sono state travolte da un’auto. Sul posto sono giunti l’automedica dal vicino ospedale, l’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio, quindi i carabinieri, la polizia locale i vigili del fuoco.

I due feriti sono stati stabilizzati sul posto e l’83enne, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre la donna di 82 anni ha riportato traumi agli arti e cosciente è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Esine. Sono in corso accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

