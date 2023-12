Edolo, approfondimento degli studenti del Meneghini sui territori montani

giovedì, 14 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – In occasione della Giornata Internazionale della Montagna Unimont di Edolo ha promosso, in collaborazione con l’IISS Meneghini di Edolo, Mountain Hack, l’hackathon dedicato allo sviluppo delle aree montane. Dopo i saluti istituzionali portati da Luca Masneri, sindaco di Edolo, Raffaella Zanardini, dirigente dell’IISS Meneghini e il professor Lorenzo Micheli, Università degli Studi di Milano – polo Unimont, ha dato il via ad una collaborazione tra gli studenti universitari dei Corsi di Laurea triennale e magistrale e gli studenti dell’IISS Meneghini che con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, hanno lavorato sull’ideazione di strategie per la salvaguardia dei territori montani.

Le challenges della due giorni hanno fatto riferimento ad aspetti legati al territorio montano, quali il futuro degli impianti sciistici abbandonati o in via di abbandono sulle Alpi e le problematiche che affrontano le comunità Himalaiane a causa del cambiamento climatico.

Durante l’evento stati inoltre realizzati dei collegamenti con il Consolato Generale del Pakistan a Milano, con l’evento di celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna organizzato da Regione Abruzzo in collaborazione con il Ministero Affari Regionali e Autonomie e con “Campi d’Alta Quota” storytelling organizzato dall’Esercito e dal mondo della Ricerca Italiana per raccontare gli studi e le sperimentazioni comuni in corso.