Edolo, accertamenti sull’incendio della caserma carabinieri

mercoledì, 10 agosto 2022

Edolo – Accertamenti per chiarire le cause dell’incendio che nella serata di ieri ha reso inagibile la caserma dei carabinieri di Edolo. Nella notte i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo hanno spento le fiamme e avviato la bonifica della zona interessata al rogo, mentre in mattinata è arrivata la Scientifica che ha avviato altri accertamenti sulle cause che hanno provocato l’incendio. Sono andati distrutti importanti documenti.

Nel frattempo in municipio si è tenuto un vertice, presieduto dal sindaco Luca Masneri, con la presenza del vice Roberto Boninchi, e dei carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Edolo per trovare una sistemazione ai carabinieri, visto che la caserma è inagibile. L’Amministrazione comunale è impegnata, oltre che a trovare una sistemazione provvisoria ai militari, anche a individuare soluzioni per la ristrutturazione dell’immobile.