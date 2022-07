Edolo, 7° memorial Piastrella tra successi e critiche: le risposte di Cristian Ghirardi

giovedì, 21 luglio 2022

Edolo – Il 7° memorial Piastrella che ha tenuto banco lo scorso weekend ha visto la presenza di 87 vetture e 250 piloti, con numerosi appassionati che hanno seguito le prove sulla strada del Monte Colmo. Non sono mancate critiche da parte di edolesi che non hanno avuto la possibilità di salire al Monte Colmo, nella fascia oraria del Memorial.

L’organizzatore Cristian Ghirardi ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati posti.

“In primo luogo – spiega Cristian Ghirardi – nei mesi precedenti al memorial Piastrella, facendo uso della strada del Monte Colmo con autorizzazione comunale con strada chiusa temporaneamente per circa tre-quattro ore, sono stati eseguiti dei test con macchine da rally. Questi test hanno portato dei contributi all’interno della Protezione civile di Edolo di cui abbiamo comprato una motopompa auto adescante di un valore di circa 500 euro per incendi e un sostanzioso contributo in denaro per comprare altre attrezzature”.

“In secondo luogo – prosegue Ghirardi – vorrei chiarire che gli alberghi erano pieni a Edolo, Iscla e B&B della zona, compreso Malonno e grazie all’evento sono stati riempiti ristoranti, pizzerie e inoltre distributori di Edolo il sabato hanno incassato oltre 2000 euro di vendita solo e grazie alla manifestazione per i rifornimenti delle vetture partecipanti. Inoltre in riferimento all’inquinamento vorrei chiarire che tutto è stato pulito, anzi migliorato il percorso”.

Prosegue Ghirardi: “Chi pensa di avere sempre ragione e che si permette di entrare nel percorso senza autorizzazione con mezzi propri avendo una chiusura totale sul percorso con autorizzazione comunale e che quando viene fermato dagli organizzatori e l’organizzatore che è responsabile della manifestazione e della sicurezza di tutti i piloti e pubblico e l’organizzatore giustamente arrabbiato alza la voce”.

“Quella che abbiano organizzato – conclude Cristian Ghirardi – è una manifestazione sportiva, in memoria di mia padre. Dopo quello che è successo la scorsa settimana abbiamo deciso con la mia famiglia di annullare i prossimi eventi”.