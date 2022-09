Edolo, 50mila euro dal Comune alle attività imprenditoriali

giovedì, 1 settembre 2022

Edolo – L’Amministrazione comunale di Edolo al fianco di agricoltori, commercianti e artigiani: stanzia 50mila euro.

Il caro bollette di gas e luce e la siccità rischiano di mettere in ginocchio le attività imprenditoriali di allevatori agricoli e commercianti che sono il motore dell’economia del territorio camuno. i primi hanno perso tutto il secondo taglio del fieno a causa dell’aridità dei terreni, mentre i secondi hanno subito importanti rincari nella gestione delle loro attività a causa del caro energia.

Il Comune di Edolo, grazie alle economie ottenute nella gestione dei fondi Covid, ha stanziato 30mila euro da destinare agli imprenditori agricoli del settore allevamento per l’acquisto del fieno come foraggio per gli animali, ulteriori 20mila euro andranno invece ai commercianti e artigiani per la riduzione dell’imposta della TARI.

“Aiutare e sostenere gli imprenditori agricoli è una delle tante priorità, contenere le imposte per dare una spinta alle attività commerciali è un’opportunità”, spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri.