E’ il weekend della Summer Marathon con supercar e auto iconiche: il programma e il percorso

mercoledì, 7 giugno 2023

Riva del Garda – Per la Summer Marathon 2023, raduno ACI con prove di abilità cronometriche facoltative, è tutto pronto. Un’undicesima edizione, per auto storiche e super car, in cui i partecipanti affronteranno i leggendari passi Alpini durante i 3 giorni di manifestazione, dal 9 all’11 giugno.

Lo start della prima tappa è previsto per venerdì 9 giugno da Piazza della Costituzione a Riva del Garda dalle ore 11, subito dopo le verifiche e l’accreditamento all’Hotel Du Lac te Du Parc.

Durante la prima tappa, i piloti percorreranno il meraviglioso Alto Garda e gli scenari tipici del Trentino, fino a raggiungere il Safety Parc di Bolzano per i giri in circuito. Terminata la sfida su pista, le auto proseguiranno costeggiando il lago di Santa Giustina, per arrivare nella ormai famosa piazzetta di Pellizzano per un Concorso d’Eleganza con una giuria davvero d’élite.

La seconda tappa avrà come protagonisti i passi leggendari delle Alpi: dalle 8 del mattino gli equipaggi percorreranno il Passo Gavia e seguiranno ininterrotti i tornanti adrenalinici dei passi: Foscagno, Forcola, Bernina, Mortirolo e Passo del Tonale.

Ovviamente sono previste le soste nei luoghi più suggestivi e glamour delle Alpi e dell’Engadina. Sul Passo Gavia i partecipanti sosteranno per un coffee break a 2652 mt., proprio dove i più grandi ciclisti della storia si sono sfidati. A Livigno altra sosta al Concordia Restaurant, centro del lifestyle livignasco; mentre a Samedan, al Manx Meyers Cafe, i partecipanti riceveranno il benvenuto dalla località di St.Moritz.

Il pranzo sarà servito al suggestivo Hotel Kempinski, categoria 5 stelle e luogo di incontro del jet set internazionale, con un lussuoso gran buffet.

Dalle ore 17, la Piazza di Pontedilegno si preparerà a ricevere i piloti e i navigatori per il secondo Concorso d’Eleganza, dove le auto sfileranno su un tappeto rosso lungo tutto Corso Milano e Piazza XXVII Settembre.

La domenica 11 giugno, partenza alle 8.30 per affrontare il Passo Crocedomini che porterà le vetture fino a Riva del Garda per il terzo Concorso d’Eleganza e il buffet dell’arrivederci al 2024.

“Alla Summer Marathon 2023 ci saranno rappresentate ben 10 case automobilistiche. Vorrei sottolineare la presenza di super car come Porsche GT3, McLaren e Ferrari. E ancora la Lamborghini Diablo del 1991 o tra le altre – suggerisce il Patron Ferruccio Lissidini – auto iconiche come la Maserati 3500 GT Spyder, la Giulietto Spyder del 1960 o la simpatica Mini Cooper”.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023 – UN GIORNO DI VACANZA AL LAGO – “ASPETTANDO LA SUMMER MARATHON” (OPZIONALE)

Riva del Garda

Giornata facoltativa turistica sul Garda riservata a coloro che hanno aderito al pacchetto “Aspettando la Summer Marathon”.

Apertura direzione manifestazione, ufficio segreteria ed ufficio sala stampa.

Soggiorno presso Du Lac et Du Park Grand Resort.

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 Accredito e punzonatura equipaggi prenotati. Consegna Kit Tecnico e Vip Package

ore 21:00 Cena ufficiale sul lungo lago di Riva del Garda e a seguire incontri conviviali e pernottamento nei rispettivi hotels 4 stelle.

VENERDÌ 9 GIUGNO 2023 – PRIMA TAPPA

Riva del Garda – Passo Tonale

dalle ore 7:30 alle ore 11:00 Riva del Garda – Verifiche e punzonatura. Consegna Kit Tecnico e Vip Package. Open Bar per gli accreditati.

ore 11:00 Riva del Garda – Briefing del Direttore della Manifestazione.

ore 11:30 PARTENZA PRIMA TAPPA – Riva del Garda – AZ KM 1 Sarche, Molveno, Lago di Molveno, Andalo, Fai della Paganella, Mezzacorona.

dalle ore 13.30 alle ore 14:30 Cantine Rotari – pranzo a buffet, degustazioni – AZ KM 2 Strada del Vino (SP21), Lago di Caldaro, Bolzano.

ore 15:30 Valderna (Bolzano) – Circuito Safety Park, 1a Manche Abiltà Precisione Cronometrica. (Facoltativo) – AZ KM 3 Bolzano, Passo Mendola, Fondo, Lago di S.Giustina, Ponte di Mostizzolo, Malé.

ore 17:30 Pellizzano – Val di Sole – Concorso d’Eleganza n.1 – AZ KM 4 Welcome drink offerto dal Comune di Pellizzano. Vermiglio

ore 19:30 ARRIVO PRIMA TAPPA – Passo Tonale – AZ KM 5 – TOT. KM 230 Check-in nei rispettivi hotel quattro stelle assegnati. Cena presso ristorante tipico e pernottamento.

SABATO 10 GIUGNO 2023 – SECONDA TAPPA

Passo Tonale – St. Moritz – Livigno – Ponte di Legno – Passo Tonale

ore 8:00 PARTENZA SECONDA TAPPA – Passo Tonale – AZ KM 6

ore 8:15 Passo Tonale – Piazzale Paradiso riservato, 2a Manche Abilità Precisione Cronometrica. (Facoltativo)

ore 8:30 Ponte di legno, Monno, Passo Mortirolo.

ore 9:30 Tirano – AZ KM 7 Campocologno – Dogana Italia/Svizzera, Lago di Poschiavo, Passo Bernina, St. Moritz, Laghi alpini dell’Engadina. Sosta centro St. Moritz 30 minuti. Coffee-break presso storica pasticceria Cafe Hanselmann.

ore 11:30 St. Moritz – Ripartenza – AZ KM 8 Passo Bernina, Dogana Svizzera, Passo Forcola, Dogana Italiana.

dalle ore 13:00 alle ore 15:30 Livigno – Sosta in centro presso piazzale riservato Hotel Concordia. Pranzo a buffet e a seguire pausa per shopping e rifornimento.

ore 15:30 Livigno – Ripartenza – AZ KM 9 Passo Foscagno, Dogana Italiana, Bormio, Passo Gavia. Sosta coffee-break presso Rifugio Bonetta – CT

ore 18:00 Ponte di Legno – Piazza XVII Settembre, Concorso d’Eleganza n.2 – AZ KM 10

ore 18:50 Passo Tonale – Piazzale Passo Paradiso riservato 3a Manche Abiltà Precisione Cronometrica. (Facoltativo)

ore 19:10 ARRIVO SECONDA TAPPA – Passo Tonale – AZ KM 11 – KM 262 Welcome Drink e Degustazione prodotti tipici locali.

ore 21:00 Cena Gran Galà Summer Marthon presso il ristorante tipico. A seguire serata conviviale e pernottamento.

DOMENICA 11 GIUGNO 2023 – TERZA TAPPA

Passo del Tonale – Riva del Garda

ore 8:30 PARTENZA TERZA TAPPA – Passo Tonale – AZ KM 12 Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio.

ore 9:00 Edolo – Piazzale Brigata Alpina Orobica riservato, 4a Manche Abiltà Precisione Cronometrica. (Facoltativo)

ore 9:30 Edolo – Ripartenza – AZ KM 13 Breno, Passo Crocedomini – CT

ore 11:30 Bagolino – Welcome Drink offerto dalla Proloco di Bagolino e degustazione prodotti tipici locali. – AZ KM 14 Lago d’Idro, Storo, Strada Statale 240, Lago di Ledro, Ledro.

ore 13:30 Riva del Garda – Lido di Riva, Concorso d’Eleganza n.3 e consegna attestati di partecipazione.

ARRIVO TERZA TAPPA – AZ KM 15 – TOT. KM 149

ore 15:15 Gran Buffet dell’arrivederci presso Du Lac et Du Park Grand Resort. Premiazione.

Per info: www.summermarathon.it