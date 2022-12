Distretti del Commercio, la ripartizione dei fondi di Regione Lombardia in Valle Camonica e Valtellina

mercoledì, 7 dicembre 2022

Sondrio – Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate da Regione Lombardia a tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. La misura è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo. Il bando ha visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all’ultima edizione a dimostrazione della forte volontà della Regione di sostenere il settore del commercio e gli enti locali.

FONTANA: DISTRETTI DEL COMMERCIO INTERLOCUTORI IMPORTANTI – “I distretti del commercio – ha detto il presidente Fontana – ricoprono un ruolo fondamentale sui territori, riuscendo ad attivare sinergie e a fare sistema. Sono inoltre interlocutori importanti non solo per gli operatori locali, ma anche per l’intera collettività”.

GUIDESI: SOSTENIAMO PROGETTI DI FORTE IMPATTO DI SVILUPPO – “Con questa misura – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – rafforziamo maggiormente il rapporto pubblico-privato, da sempre modello vincente in Lombardia, nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo. La Regione sostiene gli enti locali che a loro volta prevedono opere di importante impatto economico per il territorio. Allo stesso tempo e sempre con questa misura – ha continuato Guidesi – supportiamo le imprese finanziando progetti specifici di investimento. Lo strumento, inoltre, valorizza il commercio di vicinato, fondamentale per le comunità lombarde sia per il ruolo economico che rappresentano sia per quello sociale”.

I CONTRIBUTI CONCESSI PER OGNI SINGOLO TERRITORIO

Bergamo 8.609.241 euro

Brescia 5.094.201 euro

Denominazione capofila Denominazione Distretto Totale concesso

U.C. DELL ALTA VALLE CAMONICA ALTA VALLE CAMONICA:PER LA COMPETITIVITA’ E L’ATTRATTIVITA’ DEL COMMERCIO DEL COMPRENSORIO TURISTICO ADAMELLO 630.000,00 €

BRESCIA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA 630.000,00 €

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALSAVIORE ENERGIA PER IL COMMERCIO NEI COMUNI DI BERZO DEMO, CEDEGOLO, CEVO,SAVIORE DELL’ADAMELLO, SELLERO 630.000,00 €

DARFO BOARIO TERME DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DARFO BOARIO TERME 630.000,00 €

CHIARI GUSTIAMOCI CHIARI – PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI CHIARI 630.000,00 €

UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA ANTICHI BORGHI VALLE CAMONICA 162.016,81 €

MONTICHIARI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONTICHIARI 162.016,81 €

LONATO DEL GARDA DISTRETTO BASSO GARDA – LE COLLINE IN VETRINA 162.016,81 €

OSPITALETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI OSPITALETTO 162.016,81 €

PROVAGLIO D’ISEO I BORGHI DI FRANCIACORTA 162.016,81 €

TRAVAGLIATO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO INTERCOMUNALE DI TRAVAGLIATO 162.016,81 €

LENO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LENO, CIGOLE, PONTEVICO, SAN GERVASIO BRESCIANO, VEROLAVECCHIA 162.016,81 €

REZZATO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VIA DEL MARMO 162.016,81 €

ROVATO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA’ DI ROVATO 162.016,81 €

DESENZANO DEL GARDA ANTICHI CENTRI STORICI, CUORI COMMERCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA 162.016,81 €

SEBINO BRESCIANO RIVIERA DEGLI ULIVI 162.016,81 €

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE SAPERI E SAPORI DI UN TERRITORIO MONTANO 162.016,81 €

Como 2.395.084 euro

Cremona 1.783.151 euro

Lecco 1.116.050 euro

Lodi 324.033 euro

Mantova 1.603.067 euro

Milano 8.902.268 euro

Monza e Brianza 2.413.151 euro

Pavia 3.840.785 euro

Sondrio 3.511.134 euro

I DISTRETTI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – Complessivamente per i distretti del commercio della provincia di Sondrio, Regione Lombardia ha destinato 3.511.134 euro.

Denominazione capofila Denominazione Distretto Totale concesso

SONDRIO TUTTI NELLA VIA 630.000,00 €

GEROLA ALTA VALGEROLA: TRA SAPERI E SAPORI 630.000,00 €

ALTA VALTELLINA ALTA VALTELLINA 630.000,00 €

PONTE IN VALTELLINA IL SAPORE DEI BORGHI ANTICHI 487.016,81 €

VALTELLINA DI TIRANO TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO 162.016,81 €

MORBEGNO MORBEGNO E COSTIERA DEI CECH EVENTI E SHOPPING 162.016,81 €

PIATEDA DISTRETTO DELLE OROBIE 162.016,81 €

BUGLIO IN MONTE TRA BORGHI RETICI ED OROBICI VALTELLINESI 162.016,81 €

DUBINO VALORIZZAZIONE DISTRETTO COMMERCIALE E TURISTICO DELLA BASSA VALLE 162.016,81 €

PIURO PERCORSI DI VALCHIAVENNA – LE VIE DEI CROTTI 162.016,81 €

U.C. DELLA VALMALENCO IL COMMERCIO IN VALMALENCO: TRADIZIONI TRA PRESENTE E FUTURO 162.016,81 €

Varese 7.550.871 euro