Darfo Boario Terme, il Premio Impronta Camuna al distaccamento della Polizia Stradale

sabato, 22 ottobre 2022

Darfo Boario Terme – Il Premio Impronta Camuna 2022 dalla Polizia di Stato, in particolare al distaccamento di Darfo Boario Terme della Polizia Stradale di Brescia.

Questa la motivazione: “La Polizia Stradale non svolge solo il compito di far rispettare la Legalità e di reprimere le violazioni del Codice della strada da parte di automobilisti e motociclisti indisciplinati, ma fa un’importante opera di prevenzione con le campagne di informazione e sensibilizzazione. Inoltre, gli Agenti vanno frequentemente nelle scuole ad incontrare i ragazzi per preparali ad essere in futuro responsabili utenti della strada. A tal fine è stato ideato: “il Pullman azzurro”, un’aula scolastica, multimediale ed itinerante, che permette ai più piccoli di apprendere con facilità le regole della sicurezza. Anche in Valcamonica la Polizia Stradale di Darfo Boario Terme compie un’attività indispensabile per la Comunità. Infatti, i nostri paesi sono attraversati ogni giorno, ma soprattutto nel fine settimana, da tantissimi veicoli. Il traffico talvolta è caotico e gli incidenti, purtroppo anche gravi, non mancano. Spesso i Poliziotti, oltre a regolare la circolazione, prestano supporto ai soccorritori e danno un aiuto agli automobilisti in difficoltà. Infine, non bisogna dimenticare gli interventi che la Stradale ha effettuato in Valle a favore della popolazione, colpita da calamità naturali”.

La consegna da parte di Roberto Bontempi, presidente dell’associazione Impronta Camuna, avverrà nel corso della cerimonia in programma nell’Aula Magna del BIM sabato 5 novembre alle 15.30