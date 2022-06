Dalla testa ai piedi on tour, mostre a Corteno Golgi e Sonico

sabato, 25 giugno 2022

Corteno Golgi – “Dalla testa ai piedi on tour” l’inaugurazione oggi alle 11.30 in piazza Venturini.

Si intitola “Dalla testa ai piedi on tour” ed è l’iniziativa della Fondazione Pinac che organizza mostre itineranti con i disegni del museo, proponendo al pubblico una selezione di dieci opere dell’omonima mostra annuale allestita negli spazi espositivi di Pinac, la Pinacoteca di Rezzato. 25

Questa volta protagonisti saranno i borghi di Sonico (Brescia) e di Corteno Golgi (Brescia), che diventano così due sedi museali a cielo aperto. Il percorso in cinque tappe sarà fruibile per tutta estate, con visite guidate il 30 luglio e il 6 agosto alle 17 a Sonico.

Ogni disegno è accompagnato da un QR Code che inquadrato con il proprio smartphone attiva un contenuto audio creato dai partecipanti ai laboratori Pinac.