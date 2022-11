Cresce l’attività della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme: i numeri

venerdì, 11 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’attività del distaccamento della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Brescia) è stata intensa in Valle Camonica nei primi dieci mesi dell’anno. I numeri dei servizi svolti sono stati svelati dalla comandante della Sezione di Brescia della Polizia Stradale Daniela Di Lascio in occasione della consegna del Premio Impronta Camuna 2022 alla Polizia Stradale di Darfo Boario che si è svolta a Breno.

Gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario, guidati dal comandante Pierangelo Mensi, con vice Cristian Scalvinoni, hanno controllato da inizio anno 197 veicoli commerciali e autobus e 2.046 veicoli con complessive 2.620 persone. Sono stati sanzionati per violazione al codice della strada 44 tra mezzi commerciali e autobus.

Inoltre sono stati rilevati dalla Stradale di Darfo 94 incidenti, di cui due mortali, e 67 con feriti. Due persone sono state denunciate per omicidio stradale, altre 3 per lesioni personali gravissime e due autisti, fuggiti dopo un incidente, sono stati rintracciati. Durante i controlli sulle strade della Valle Camonica, in particolare sulla statale 42 del Tonale, sono state ritirate 62 patenti, decurtati 4359 punti, con 197 persone sanzionate per mancato uso di cinture di sicurezza, 229 multate per utilizzo del cellulare senza auricolari, 41 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Si tratta di dati importanti – ha evidenziato la comandante Daniela Di Lascio – che vanno a garantire la sicurezza per chi percorre le strade della Valle Camonica.

Tre le attività anche quelle di educazione stradale con 25 giornate di impegno negli istituti scolastici della Valle Camonica, attraverso lezioni teoriche e pratiche di educazione stradale e un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con la collaborazione di altre forze dell’ordine e associazioni che ha visto la partecipazione di 800 studenti provenienti dagli istituti scolastici di Darfo Boario.

Gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario hanno inoltre svolto 458 servizi di vigilanza stradale, 56 come scorta per gara ciclistica, di cui 2 persone impegnate nel dispositivo di scorta per 28 giorni al Giro d’Italia, e altri 15 per scorta a manifestazioni storiche (Mille Miglia e Coppa delle Alpi), oltre a 23 servizi di ordine pubblico.