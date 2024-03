Corteno Golgi: salvate tre persone finite con l’auto nel torrente Sant’Antonio

domenica, 31 marzo 2024

Corteno Golgi (Brescia) – Una vettura con a bordo tre persone (un bambino di 7 anni, la madre di 42 e il padre di 43 anni) è finita in serata nel torrente Sant’Antonio a Corteno Golgi (Brescia).

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo che hanno soccorso gli occupanti di un’auto finita nel torrente con un volo di circa 8 metri.

Le tre persone sono uscite illese e sono state presi in carico dall’equipe medica giunta con l’automedica dell’ospedale di Edolo e l’ambulanza delle Croce Rossa di Aprica. In posto anche una pattuglia dei carabinieri di Ponte di Legno che ha ricostruito quanto accaduto. I vigili del fuoco di Edolo hanno messo in sicurezza l’auto e spostata dal greto del torrente.

Red. Cro.