Corteno Golgi in rosa: successo della camminata musicale

lunedì, 24 ottobre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – L’iniziativa “Corteno Golgi in rosa“, evento di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e inserita nel contesto delle manifestazioni dell’Ottobre in rosa, ha colto nel segno e visto una grande adesione.

A Corteno Golgi (Brescia) è stata organizzata una camminata musicale, con il ritrovo in piazza Venturini di alunni delle scuole, insegnanti e famiglie, sfilata musicale per le vie del paese. L’offerta raccolta durante la serata – pari a 240 euro – verrà devoluta a favore di Comitato Andos di Valle Camonica – Sebino per la prevenzione del tumore al seno. Il sindaco Ilario Sabbadini e l’amministrazione comunale hanno ringraziato i bambini e le insegnanti che hanno realizzato gli addobbi e animato la serata, la Pro loco e quanti hanno partecipato alla camminata in rosa edizione 2022.