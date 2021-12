Corteno Golgi, fissato l’appuntamento 2022 con la Skymarathon Sentiero 4 Luglio

sabato, 11 dicembre 2021

Santicolo – Skymarathon Sentiero 4 Luglio, “The first ever”. Dopo due anni d’assenza causa Covid, il primo week end di luglio torna la prima maratona alpina nella storia dello skyrunning; una delle super classiche più amate, tecniche e spettacolari dell’arco alpino.

Seriamente candidata ad essere nuovamente prova unica di campionato italiano Fisky (Federazione Italiana Skyrunning), la mitica Kermesse camuna è pronta a ripartire con importanti conferme e belle novità. «Format vincente non si cambia ha esordito il responsabile del comitato organizzatore camuno Tom Bernardi -. Il paesino di Santicolo, in Alta Vallecamonica, sarà il cuore pulsante delle nostre gare: la marathon da 42km con 2700 md+, la mezza da 21 con 1500 m d+ e la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese. Di tracciati e record avremo tempo e modo di parlare, ora però vorrei spendere due parole su chi da sempre ha creduto in noi e su chi ha voluto puntare Skymarathon Sentiero 4 Luglio associando il proprio brand alla nostra gara. Al nostro fianco avremo partner storici come Italimpresa Srl – CO.GE.T. Srl, Naef Srl e una new entry tecnica di assoluto prestigio come Crazy».

Una partnership, quest’ultima, giustificata da tanti punti in comune: «La maison bormina di Valeria Colturi è stata la prima azienda a studiare una collezione di abbigliamento dedicata allo skyrunning fin dai primi anni ’90 e noi siamo la prima skymarathon… un matrimonio era quindi naturale. Scherzi a parte, la Skymarathon Sentiero 4 Luglio da sempre è conosciuta nell’ambiente per il suo spettacolare tracciato, per i suoi record con premi da capogiro, ma anche per la nostra passione organizzativa e l’attenzione che abbiamo per ogni singolo atleta… quindi anche per i pacchi gara; mai banali e sempre di livello. Crazy è il partner giusto che ci garantirà nelle prossime tre edizioni prodotti made in Italy di qualità, studiati da atleti per gli atleti. Prodotti che fanno concept “Fast & Light” il loro punto di forza».

In vista dell’imminente Natale il comitato organizzatore ha pensato la promo: “Regala un’iscrizione” che consisterà di ottenere un numero massimo di 50 pettorali a un costo promozionale, da usare come regalo: Clicca qui per maggiori info