Corteno: a marzo il Museo Golgi in trasferta

lunedì, 27 febbraio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Museo Golgi in trasferta. L’Amministrazione comunale di Corteno Golgi, la Pro Loco e il Museo Golgi hanno aderito al progetto del Liceo Camillo Golgi camuno per valorizzare e approfondire la figura del Primo Premo Nobel Italiano per la medicina.

Nel mese di marzo all’ingresso dello storico Liceo Camuno si potranno ammirare alcuni strumenti, che raccontano la storia del padre della neuroscienza moderna, prestati dal Museo Golgi. Sarà un momento importante per gli studenti sarà valorizzata e approfondita la figura del Primo Premo Nobel Italiano per la medicina.

Il Museo Golgi è inaugurato il 10 giugno 2006 nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario dell’assegnazione del Premio Nobel per la medicina Camillo Golgi, nato il 7 luglio 1843 a Corteno. La famiglia è di origini pavesi. Il padre Alessandro si laurea in medicina nel 1838 a Pavia e, poco dopo, accetta il posto di medico condotto a Corteno, dove Camillo trascorre i primi anni della sua infanzia. Intorno al 1850 si trasferisce a Pavia, mentre dal 1852 al 1856 frequenta il Ginnasio di Lovere in provincia di Bergamo. Fa poi ritorno a Pavia iscrivendosi all’Imperial Regio Ginnasio Liceale, dove, nel 1860, ottiene la licenza liceale. Nello stesso anno si iscrive all’Università per diventare medico come il padre e nel 1865 si laurea. Nel 1906 l’Istituto Karolinska di Stoccolma annuncia il conferimento del Premio Nobel a Camillo Golgi e a Santiago Ramón y Cajal per gli studi sul sistema nervoso. Il prestigio scientifico di Golgi è motivo di lustro per Corteno e la Valle Camonica.