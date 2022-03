Coronavirus, la situazione in Lombardia e Trentino Alto Adige. Fine stato d’emergenza: cosa cambia da aprile, restano le mascherine

giovedì, 17 marzo 2022

Sondrio – A fine marzo stop allo stato d’emergenza. Così il premier Mario Draghi al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la road map per uscire dalle restrizioni Covid.

Aprile sarà un mese di transizione: non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. A scuola tornano le gite. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito lo stop al green pass rafforzato per gli stranieri nei ristoranti dal 1 aprile. La decisione sarebbe arrivata dopo che la Lega aveva richiesto di anticipare al 15 aprile l’addio al green pass, a ridosso di Pasqua (il 17 aprile).

Stop all’obbligo di Super green pass per l’accesso al lavoro degli over 50 dall’1 aprile. Questo l’orientamento emerso dalla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Sui posti di lavoro ci si potrà recare anche con cerificato verde base, anche superati i 50 anni d’età, ma restano in piedi, fino al 30 aprile, le sanzioni per chi ne è sprovvisto. L’obbligo di vaccino resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto.

Resta il green pass rafforzato fino al 30 aprile per servizi di ristorazione al chiuso centri benessere sale gioco discoteche congressi eventi sportivi al chiuso, così come l’obbligo di mascherine al chiuso.

Dal primo aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per salire su tram, metro e bus locali. Resta l’obbligo di mostrarlo, fino al 30 aprile, solo per i trasporti a lunga percorrenza. Decade anche il regime di zone colorate. Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. E’ una delle decisione emerse nel corso della cabina di regia. All’aperto, più in generale, decadono dal primo aprile le capienze limitate del pubblico.

I DATI IN LOMBARDIA

23 nuovi decessi con Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-13). A fronte di 78.288 tamponi effettuati, sono 8.670 i nuovi positivi (11%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 78.288, totale complessivo: 34.028.637

– i nuovi casi positivi: 8.670

– in terapia intensiva: 58 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 844 (+35)

– i decessi, totale complessivo: 39.000 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.987 di cui 1.431 a Milano città;

Bergamo: 558;

Brescia: 985;

Como: 640;

Cremona: 275;

Lecco: 299;

Lodi: 131;

Mantova: 374;

Monza e Brianza: 702;

Pavia: 407;

Sondrio: 97;

Varese: 793

TRENTINO, I DATI

Nessun decesso da Covid-19 si registra oggi in Trentino. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia anche 393 nuovi contagi: 11 casi positivi sono stati rivelati al molecolare (su 324 test effettuati) e 382 all’antigenico (su 3.786 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 9

fra 3-5 anni: 7

fra 6-10 anni: 16

fra 11-13 anni: 9

fra 14-18 anni: 24

fra 19-39 anni: 118

fra 40-59 anni: 122

fra 60-69 anni: 40

fra 70-79 anni: 24

80 o più anni: 24.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati in lieve calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 38 (1 in meno), di cui 1 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 8 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora zero. I casi attivi in provincia salgono di 192 unità a 3.325. I nuovi guariti sono 200, per un totale che arriva a 139.191 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.197.817, di cui 426.008 seconde dosi e 321.976 terze dosi.

NESSUN DECESSO IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 804 tamponi PCR e registrato 45 nuovi casi positivi. Inoltre 597 test antigenici positivi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (16 marzo): 804

Nuovi casi testati positivi da PCR: 45

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 199.261

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 854.192

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 297.019 (+221)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.401.279

Test antigenici eseguiti ieri: 5.285

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 597

Test nasali eseguiti fino al 16.03.2022: 1.461.822 test totali, 19.127 risultati positivi, di cui 2.588 confermati, 484 PCR negativi, 16.055 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 16.03. per fascia d’età:

0-9: 72 = 11%

10-19: 80 = 12%

20-29: 76 = 12%

30-39: 107 = 17%

40-49: 97 = 15%

50-59: 111 = 17%

60-69: 57 = 9%

70-79: 28 = 4%

80-89: 11 = 2%

90-99: 3 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 642 = 100%



Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 48

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 31 (agg. al 14.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 24

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 5

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.430 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.626

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 292.330

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 298.956

Guariti totali: 191.676 (+532)