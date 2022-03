Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino Alto Adige. Anche in Valle Camonica situazione in miglioramento

martedì, 1 marzo 2022

Esine – In conseguenza del progressivo miglioramento del quadro pandemico, il Presidio Ospedaliero di Esine ha attivato specifiche misure organizzative e gestionali che consentono, assicurando ogni necessaria cura ed assistenza, la riduzione della messa a disposizione di posti letto per pazienti Covid-19: attualmente sono occupati solo una parte dei 20 posti letto dell’UOC di Pneumologia.

Questo miglioramento garantisce la piena operatività di tutte le articolazioni aziendali che sono ora in grado di operare al massimo delle loro possibilità e, secondo la programmazione di Regione Lombardia, procedere al progressivo recupero delle attività procrastinate a seguito del riacutizzarsi della pandemia. In tale quadro è confermata l’attività interventistica del Presidio Ospedaliero, sia di Esine sia di Edolo.

Nelle scorse settimane, a seguito di procedura selettiva, l’Azienda ha individuato il nuovo Direttore di Struttura Complessa dell’UOC di Cardiologia, conferendo l’incarico quinquennale al dottor Alberto Madureri, laureato e specializzato a Brescia a pieni voti assoluti con lode, proveniente dalla Cardiologia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, dove ha svolto la sua attività professionale fin dal 2000. Il Dr. Madureri, classe 1970, ha preso servizio in data odierna.

Con riferimento all’attività vaccinale anti-COVID-19 da ieri, presso il Centro Hub di Darfo Boario Terme – Centro Congressi, è disponibile per la somministrazione il vaccino Nuvaxovid (Novavax); tale vaccino è utilizzabile unicamente per cicli primari (1^-2^ dose) e per adulti sopra i 18 anni, escluse le donne in gravidanza.

Risultato di eccellenza per l’ASST e motivo di soddisfazione è la valutazione ottenuta in merito ai protocolli approntati per i Percorsi Diagnostico – Terapeutici e Assistenziali (PDTA) in ambito oncologico, con il 94% di appropriatezza scientifica e dei tempi di tali protocolli, uno dei dati più alti del Nord Italia.

LOMBARDIA

28 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 97, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-45). A fronte di 85.660 tamponi effettuati, sono 5.746 i nuovi positivi (6,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 85.660, totale complessivo: 33.075.444

– i nuovi casi positivi: 5.746

– in terapia intensiva: 97 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.007 (-45)

– i decessi, totale complessivo: 38.631 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.761 di cui 742 a Milano città;

Bergamo: 347;

Brescia: 689;

Como: 389;

Cremona: 232;

Lecco: 170;

Lodi: 113;

Mantova: 307;

Monza e Brianza: 478;

Pavia: 335;

Sondrio: 72;

Varese: 604.

TRENTINO

Due nuovi decessi per Covid-19 si registrano purtroppo in Trentino: ne dà conto il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due uomini, un ultra 80enne e un ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, entrambi vaccinati ma con patologie pregresse. Oggi risultano poi 370 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici, con 15 casi risultati positivi al molecolare (su 359 test effettuati) e 355 all’antigenico (su 4.629 test effettuati). I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Migliora sensibilmente la situazione negli ospedali: al momento sono 49 i pazienti ricoverati (-11 sul bollettino di 24 ore prima), di cui 4 in rianimazione (-2). Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

15 nuovi casi tra 0-2 anni

7 tra 3-5 anni

27 tra 6-10 anni

6 tra 11-13 anni

13 tra 14-18 anni

93 tra 19-39 anni

117 tra 40-59 anni

38 tra 60-69 anni

36 tra 70-79 anni e

18 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.185.754, di cui 423.818 seconde dosi e 312.642 terze dosi. I casi attivi scendono a 3.323 (287 in meno). Infine, 659 nuovi guariti portano il totale a 134.480.

NESSUN NUOVO DECESSO IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 746 tamponi PCR e registrato 30 nuovi casi positivi. Inoltre 584 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (01 marzo) sono stati effettuati in totale 845.341 tamponi su 294.427 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (28 febbraio ): 746

Nuovi casi testati positivi da PCR: 30

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 190.259

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 845.341

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 294.427 (+176)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.329.325

Test antigenici eseguiti ieri: 7.259

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 584

Test nasali eseguiti fino al 28.02.2022: 1.448.885 test totali, 17.836 risultati positivi, di cui 2.563 confermati, 482 PCR negativi, 14.791 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (28.02.) per fascia d’età:

0-9: 76 = 12%

10-19: 78 = 13%

20-29: 79 = 13%

30-39: 95 = 15%

40-49: 87 = 14%

50-59: 99 = 16%

60-69: 44 = 7%

70-79: 26 = 4%

80-89: 19 = 3%

90-99: 11 = 2%

100+: 0 = 0%

Totale: 614 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 72

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 67 (agg. al 28.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 10

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.413 (+0: )

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.384

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 283.653

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 290.037

Guariti totali: 182.948 (+457)