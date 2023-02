Brescia Bergamo Capitale della cultura: la Valsaviore parte attiva del progetto 50 miglia

sabato, 4 febbraio 2023

Cedegolo (Brescia) – E’ un’iniziativa singolare, unica nel suo genere, pensata per Brescia Bergamo Capitale della cultura. Cedegolo e la Valsaviore parteciperanno a “50 miglia“, la catena umana voluta da “Viva Vittoria” che il prossimo 4 giugno collegherà piazza Vecchia di Bergamo e piazza Loggia a Brescia, che avrà come punto di incontro tra le due province il ponte che unisce Sarnico, in provincia di Bergamo, a Paratico, in provincia di Brescia.

Saranno mobilitati 40mila partecipanti, e ci saranno anche le donne della Valsaviore con le loro pezze colorate – un metro e mezzo di lunghezza e dieci centimetri di larghezza che verranno realizzate a maglia. Il primo appuntamento è in programma alla Biblioteca civica di Cedegolo (Brescia) mercoledì prossimo – 8 febbraio – alle 14: si ritroveranno coloro che vorranno realizzare le strisce colorate o consegnare quelle già realizzate a casa. La Valsaviore e l’associazione casa Panzerini saranno parte attiva del progetto, con punto di riferimento Francesca Ramponi e le volontarie che già in passato hanno partecipato attivamente a iniziative benefiche e solidaristiche.