Breno: installazione tavoli e panchine in legno, bando della Comunità montana

giovedì, 8 settembre 2022

Breno – La Comunità Montana di Valle Camonica ha attivato un bando per l‘erogazione dei contributi destinati all’installazione di tavoli e panchine in legno da posizionare presso i rifugi, agriturismi, alpeggi e associazioni che gestiscono appunti i rifugi e i bivacchi.

Il bando ha un duplice scopo di incentivare il turismo in montagna, valorizzando spazi e rifugi in alta quota. Per la creazione si userà il legname proveniente dai boschi certificati PEFC alcuni dei quali derivano anche dalla tempesta Vaia, tutti alberi in legno di larice locale certificato.

Chi dovrà ritirare i tavoli e le panchine potrà recarsi presso i Consorzi Forestali competenti per il territorio, incaricati della realizzazione stessa.

Il bando è aperto fino al prossimo 30 settembre, seguirà un criterio di selezione per destinare i singoli pezzi creati. La priorità saranno per le domande ammissibili e inevase del precedente bando 2022, che verranno recuperate d’ufficio, successivamente i rifugi escursionistici e rifugi alpinistici con apertura e gestione continuativa nella stagione estiva, poi gli alpeggi e a seguire gli agriturismi. A parità di criterio verrà valutato l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ognuno potrà ricevere massimo 2 tavoli rustici, o 3 panche rustiche, o 1 tavolo e 1 panca rustica. Le attrezzature saranno acquistate direttamente dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Foreste e Bonifica Montana presso i Consorzi Forestali della Valle Camonica e saranno disponibili per il ritiro presso i medesimi.

Le attrezzature per facilità di trasporto possono essere fornite smontate; in tale caso il montaggio sarà a carico del beneficiario. Il trasporto è sempre a carico del beneficiario.

di Ch. P.