Breno: Ciro Ballardini presidente della sezione Ana Vallecamonica

sabato, 12 marzo 2022

Breno – Il nuovo presidente della sezione Ana di Vallecamonica è Ciro Ballardini. E’ stato eletto durante la riunione del direttivo della sezione dell’altra sera: Ciro Ballardini (nella foto), alpino dal 1984, già capogruppo a Cividate Camuno (Brescia), vicepresidente della sezione camuna, ha ottenuto 21 voti su 22 presenti e subentra a Mario Sala, che ha ricoperto la carica di presidente della sezione camuna delle penne nere per sei anni, tra cui quello del centenario che è stato celebrato lo scorso anno con una serie di manifestazioni e il pellegrinaggio in Adamello a Breno (Brescia).

Il pensiero di Ciro Ballardini, che ricoprirà la carica fino al 2025, è andato ai suoi predecessori – gli ultimi tre in ordine di tempo Mario Sala, Giacomo Cappellini e Ferruccio Minelli – e al lavoro da svolgere nei prossimi mesi e i prossimi appuntamenti di gruppi della Valle Camonica e al pellegrinaggio in Adamello che si terrà in Trentino a fine luglio.