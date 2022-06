Borno: addio a Carol Maltesi, messaggi di genitori e cugine

lunedì, 6 giugno 2022

Sesto Calende – Ultimo saluto a Carol Maltesi, la 26enne uccisa, fatta e pezzi e ritrovata in sacchi in un dirupo a Borno (Brescia) il 20 marzo scorso. L’addio nell’abbazia di Sesto Calende (Varese). Un messaggio è stato letto durante la cerimonia funebre della 26enne, uccisa da Davide Fontana, 43 anni, che ha confessato e ora è in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. I genitori di Carol hanno affidato un messaggio all’avvocatessa Manuela Scalia: “Abbiamo perso il nostro angelo”.

Le cugine di Carol, Elena e Federica, hanno letto un messaggio durante le celebrazioni: “E’ difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori. Eri una mamma meravigliosa, amorevole con il tuo bambino, attenta a seguirlo passo dopo passo”. Ed hanno concluso: “Adesso in cielo c’è un angelo in più Veglia sempre su di noi. Il tuo ricordo vivrà per sempre”.