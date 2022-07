Bienno, domani l’addio all’ex sindaco Lucio Bellini

lunedì, 4 luglio 2022

Bienno – Addio all’ex sindacio Lucio Bellini, che ha ricoperto la carica dal 1975 all’85. E’ morto all’età di 82 anni e oltre alla carica di sindaco era molto attivo in paese essendo stato capogruppo degli alpini. L’attuale sindaco Ottavio Bettoni si è stretto alla famiglia: “A nome di tutta l’Amministrazione comunale porgo le mi più sentite condoglianze per la scomparsa terrena del caro Lucio Bellini, sindaco di Bienno dal 1975 al 1985, ricordando, tra le altre cose, il profondo senso del dovere, l’amore per il proprio paese, per la sua famiglia e per i suoi alpini. Un abbraccio a tutti i suoi cari”.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 5 luglio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Bienno.