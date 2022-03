Berzo Demo: il Gip revoca i domiciliari al dirigente Bernardi

venerdì, 11 marzo 2022

Berzo Demo – Il Gip Matteo Grimaldi ha revocato gli arresti domiciliari anche al dirigente dell’ufficio tecnico di Berzo Demo (Brescia) Fedele Bernardi, indagato, insieme all’ex sindaco Giovan Battista Bernardi, per presunte irregolarità nell’affidamento di gare pubbliche. Il giudice ha accolto la richiesta dei legali di Fedele Bernardi che, nei giorni scorsi, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee nell’interrogatorio di garanzia e adesso potrà tornare al lavoro ma – come prevede la legge Severino – non potrà firmare documenti o atti del Comune relativi a gare di interesse pubblico.

Il 2 marzo Gian Battista Bernardi si era dimesso dalla carica di sindaco di Berzo Demo e nell’interrogatorio davanti al Gip aveva ribadito la sua estraneità agli addebiti. Poche ore dopo il giudice aveva revocato la misura degli arresti domiciliari sostituendola con l’obbligo di presentazione ai carabinieri.

Intanto a livello amministrativo si attende l’arrivo del commissario che sarà nominato a breve dal prefetto di Brescia Laganà e questa sera è convocato il Consiglio comunale – nella sala Polifunzionale di Sellero (Brescia) su due argomenti, il bilancio preventivo e il piano di rigenerazione urbana.