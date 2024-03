Berzo Demo: domani la XXVII Via Crucis-Via Lucis: il programma

sabato, 16 marzo 2024

Berzo Demo (Brescia) – L’Avis comunale di Breno con i donatori di Berzo Demo organizzano per domani – domenica 17 marzo – la XXVII Via Crucis – Via Lucis, con le riflessioni sulle lettere dei Santi Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI.

Il ritrovo è previsto alla 14 a Forno Allione, con partenza alle 14:30 verso la baita di Monte Nebo creata dalla famiglia Bernardi. La domenica primaverile, con le previsioni di bel tempo, sono anche un’occasione per partecipare a un appuntamento tradizionale del periodo quaresimale in Valle Camonica.