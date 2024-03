Apre il cantiere per realizzare l’ospedale di comunità di Edolo

lunedì, 18 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Apre oggi il cantiere per realizzare l’ospedale di comunità e la casa di comunità di Edolo Un importante intervento di Asst Valcamonica, come sottolineato dal direttore generale Corrado Scolari, sull’ospedale di Edolo con 13 milioni di euro destinati alle infrastrutture e 4 milioni per l’ammodernamento del sistema tecnologico e digitale.

Il cantiere dovrebbe concludersi in due anni e il Comune di Edolo ha predisposto un piano di gestione, con la riorganizzazione delle aree esterne, ottimizzando i collegamenti con la viabilità esistente e ridisegnando il numero dei posti auto. Con la riorganizzazione, partendo dagli attuali 55 posti auto su piazza Donatori di sangue, ci saranno 45 posti coperti sotto e l’edificio e altri 13 ricavati su via Gelpi.

Il sindaco Luca Masneri sottolinea: “Abbiamo predisposto un piano contemporaneamente all’apertura del cantiere in una zona del paese dove, oltre all’ospedale ci sono due scuole. C’è grande attenzione dal parte del Comune per ridurre i disagi a residenti e utenti delle diversi servizi pubblici e strutture private”.

L’intervento più importante è la realizzazione dell’ospedale di comunità da venti posti letto, che sarà realizzato dall’Asst con fondi Pnrr. Inoltre sono previsti l’adeguamento antincendio e sismico, l’installazione della rete wi-fi e il cablaggio delle connessioni digitali. Infine ci sarà l’abbattimento delle barriere e l’ottimizzazione dei parcheggi