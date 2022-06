ANCE, il bresciano Deldossi vice della neopresidente Brancaccio

giovedì, 9 giugno 2022

Brescia – Angelo Massimo Deldossi (nella foto) è il nuovo vicepresidente con delega a Tecnologia e Innovazione di Ance nazionale. La nomina è avvenuta a Roma in occasione delle elezioni per la designazione della nuova squadra a capo dell’Associazione dei costruttori edili per il quadriennio 2022-2025. Un traguardo che testimonia la valenza di Brescia a livello nazionale quale seconda realtà di rappresentanza del settore. “Sento la responsabilità di assumere un incarico delicato e di grande responsabilità, che accetto con determinazione, onorato di tale nomina e di far parte di questa squadra. Siamo pronti e motivati per lavorare a supporto del settore, la cui rilevanza in termini di contributo al Pil e all’occupazione si è manifestata con forza anche nel recente periodo. In questa fase le opportunità di lavoro sono tante e lo scopo è di consentire alle imprese, dalla più piccola alla più strutturata, di poterle coglierle. Per questo è essenziale essere uniti, con l’obiettivo di vincere le sfide ambiziose che ci attendono”, dichiara l’ingegner Deldossi.

L’imprenditore bresciano, a capo di Ance Brescia dal 2019, sale ai vertici a supporto del nuovo presidente Federica Brancaccio, eletta alla prima votazione con una netta maggioranza di voti, il 71%, prima donna alla guida dell’Associazione dei costruttori nazionale, della quale era vicepresidente della Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali e componente del Consiglio Generale, oltre che già presidente di Ance Napoli e Federcostruzioni. In merito ai prossimi impegni che attendono l’Ance, la neopresidente ha affermato che “sono tanti i dossier aperti e le sfide che l’Associazione deve affrontare nei prossimi mesi per dare un concreto sostegno alle imprese, in questo momento di grandi tensioni politico-economiche”. La squadra dei vicepresidenti proposta dalla Brancaccio è stata approvata con una maggioranza del 94% dei voti. Oltre al presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi, per il prossimo quadriennio questi i vicepresidenti di Ance con le rispettive deleghe: Carlo Trestini, Relazioni industriali e Affari sociali, Domenico De Bartolomeo, Rapporti interni, Luigi Schiavo, Opere pubbliche, Stefano Betti, Edilizia e territorio, Vanessa Pesenti, Economico fiscale tributario, Piero Petrucco, Centro studi. Stefano Frangerini sarà il tesoriere. Delega speciale a Marco Dettori per la transizione ecologica, fortemente voluta dalla presidente che ha posto grande attenzione al tema già nel suo programma.