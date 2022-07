Alpinista precipita sotto Cima Prudenzini, salvo per miracolo

domenica, 17 luglio 2022

Sonico – Salvo per miracolo alpinista 31enne precipitato in un canalino sotto la Cima Prudenzini, in territorio di Sonico (Brescia). Il 31enne aveva compiuto l’ascesa alla vetta – a 2900 metri – e durante la discesa è caduto per qualche decina di metri. L’allarme è stato lanciato a metà pomeriggio dall’amico che era con lui.

L’alpinista sulla “Via del buco”: era in fase di rientro ma a un certo punto ha fatto un salto di una ventina di metri. Il compagno è riuscito a scendere fino al rifugio Gnutti e a chiedere aiuto, perché in quota non c’era segnale telefonico. La centrale allora ha attivato le squadre della Stazione di Edolo del Soccorso Alpino, insieme con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, pronti a partire in supporto del l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni meteorologiche infatti non erano ottimali ma poi il tempo è migliorato e l’alpinista è stato raggiunto, recuperato con l’elisoccorso giunto da Sondrio e portato in ospedale a Sondalo (Sondrio) per accertamenti.