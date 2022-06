Agricoltura montana, bando della Comunità Montana di Valle Camonica

mercoledì, 8 giugno 2022

Breno – Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane. Regione Lombardia ha approvato il piano finanziario di riparto a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle aziende agricole a valere sulla legge regionale 31/2008. Per l’anno 2022 sulla scorta dell’assegnazione di 128.541 euro la Comunità Montana di Valle Camonica, con deliberazione di giunta ha approvare il bando di finanziamento. Viste le esigue risorse la Comunità Montana di Valle Camonica sta valutando di integrare le risorse per ulteriori 150mila euro, al fine di sostenere le aziende agricole camune. E’ previsto che le domande debbano essere presentate alla Comunità Montana di Valle Camonica, tramite SISCO entro lunedì 27 giugno, corredate da tutta la documentazione prevista dal bando firmata digitalmente, compresa la relativa scheda di misura.

La legge regionale 31 – sostiene l’assessore all’agricoltura e bonifica montana, Enrico Dellanoce (al centro) – “ha contribuito allo sviluppo del settore agricolo della Valle in quanto ha consentito alle Aziende agricole ed ai Comuni di effettuare investimenti mirati alle effettive necessità ed i piani di intervento proposti dalla Comunità Montana si sono incentrati prioritariamente al miglioramento qualitativo e strutturale degli allevamenti ed in particolare modo alla ristrutturazione degli impianti di trasformazione (caseifici, locali di smielatura, cantine) sia di fondo valle che in alpeggio, in quanto moderne strutture di trasformazione garantiscono una produzione di prodotti confacenti alle normative igienico-sanitarie vigenti, riducendo nel contempo i tempi di lavorazione, evidenziando quindi che gli investimenti sono incentrati prioritariamente al miglioramento della qualità delle produzioni e non alla quantità, a vantaggio quindi del programma in corso di valorizzazione delle produzioni agroalimentari della Valle Camonica (Sapori di Valle Camonica)”.

Le misure attivate sono così riassunte: aiuti agli investimenti nelle aziende agricole; realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali; acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle; adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria; colture arbustive e arboree di particolare pregio; riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario; adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari; acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati; acquisto e allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.