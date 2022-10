Addio ad Angelo Mazzucchelli, ex IMI della Valle Camonica

domenica, 16 ottobre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – E’ deceduto Angelo Mazzucchelli, nato nel 1921 a Cortenedolo, oggi frazione di Edolo (Brescia) e residente a Costa Volpino (Bergamo). A darne l’annuncio i figli Bruno, Sergio e Clara, con le rispettive famiglie e i parenti. L’Anei (Associazione nazionale ex internati) ha espresso la vicinanza ai familiari. I funerali si terranno martedì 18 ottobre, partendo dall’abitazione di via I maggio e la celebrazione nella chiesa di Piano.

Il 9 settembre 2021 (nella foto con al centro Angelo Mazzucchelli) una delegazione di Anei, l’Associazione nazionale ex internati (ex I.M.I.), con Fabio Branchi, presidente della sezione Valle Camonica, aveva incontrato ex IMI Angelo Mazzucchelli nella sua abitazione di Costa Volpino. Era stato un incontro molto importante perché ad Angelo Mazzucchelli è stata consegnata la tessera onoraria dell’associazione che ha ricevuto volentieri, ed è stata anche l’occasione per ricordare alcuni momenti terribili vissuti dall’ex internato e Angelo Mazzucchelli aveva raccontato alcuni episodi con vitalità.

Il presidente di Anei Valle Camonica, Fabio Branchi, ricorda Angelo Mazzucchelli: “E’ stato l’ultimo ex IMI vivente della Valle a ricevere la Medaglia d’Onore. Grazie Angelo per la tua testimonianza”.