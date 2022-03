Acqua corrente, a Sonico presentazione del libro “Il tempo non si è fermato”

sabato, 12 marzo 2022

Sonico – “Acqua corrente”, primo dei due appuntamenti organizzati a Sonico (Brescia) per riflettere sulla storia dei cantieri idroelettrici della Valle Camonica e il prezioso contributo umano che ha reso possibile il loro funzionamento.

Oggi – sabato 12 marzo, alle 16,30 nella sala Ida Mottinelli di Sonico – sarà presentato il libro “Il tempo non si è fermato”, di Tullio Clementi e Luigi Mastaglia. L’incontro è promossa dall’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo in collaborazione con il Circolo culturale Ghislandi, Cisl Vallecamonica e Cgil Vallecamonica Sebino. Presentazione da parte di Ezio Gulberti, modera l’incontro Gian Carlo Maculotti. Intervengono Ivan Comotti, Savino Pezzotta e il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini.

Nel libro e durante l’incontro si parlerà del lavoro edile nei cantieri idroelettrici del ‘900 al “carbone bianco” incanalato in Val D’Avio, Val Malga e Valsaviore, passando per l’emigrazione in Alta Engadina e nell’arco alpino in una affasciante retrospettiva tra citazioni di Ermanno Olmi e istantanee in bianco e nero di un’epoca di progresso e.. fatica.