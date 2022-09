A Esine la conclusione della campagna elettorale di Pier Luigi Mottinelli

mercoledì, 21 settembre 2022

Esine – “Care amiche, amici, sostenitori e simpatizzanti, siamo ormai agli sgoccioli della campagna elettorale e domani – giovedì 22 settembre – a Esine (Brescia), ci troveremo con Rosa ed Emilio per condividere ancora una volta insieme le nostre idee e i nostri progetti. E’ stata una campagna elettorale intensa, nella quale ho dato tutto me stesso per portare concretezza a questo mio sogno e progetto, che è anche il vostro: portare le istanze delle nostre valli, delle nostre montagne e dei nostri laghi in Parlamento. Se sono arrivato fino a qui, con lo stesso entusiasmo del primo giorno, lo devo al vostro importante impegno e sostegno, che giorno dopo giorno mi ha accompagnato in questo lungo difficile, ma allo stesso tempo appassionante percorso; ora vi chiedo un ultimo sforzo per la serata del 22 settembre, affinché possiamo portare intorno a noi tutte quelle persone che, magari ancora indecise o non a conoscenza del nostro progetto, possono condividere con noi questa serata. Invito pertanto ciascuno di voi a contattare con una telefonata, una mail, un messaggio almeno 10 dei vostri contatti amici, parenti, conoscenti, per invitarli a intervenire al nostro incontro conclusivo. E’ importante per tutti noi essere attorniati da altre persone che possano condividere e sostenerci, per poter concretizzare il nostro sogno di dare finalmente voce al nostro territorio in Parlamento. Ringrazio di cuore tutti e confido nel vostro importane supporto. Un caro saluto”. Pier Luigi Mottinelli, candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia.

Messaggio elettorale a pagamento – Soggetto politico committente: Teresa Federici