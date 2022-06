A Cedegolo e Darfo soccorsi giovani, a Lovero aggredito 36enne

domenica, 19 giugno 2022

Cedegolo – Intossicazioni etiliche e aggressioni. Notte di lavoro per i sanitari e le forze dell’ordine in Valle Camonica e Valtellina e sul Garda.

Tra gli interventi più significativi: in via Nazionale a Cedegolo (Brescia) all’1.28 è stata soccorsa una 19enne per intossicazione etilica ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Edolo, poco dopo le 2 invece a Darfo Boario Terme (Brescia), in piazza medaglie d’Oro, è stata soccorsa una 21enne, sempre per intossicazione etilica e trasportata all’ospedale di Esine.

Nella notte a Lovero (Sondrio) si è verificata anche un’aggressione: erano le 4:30 quando è giunta la richiesta al 112 Nue di soccorso e sul posto è stato inviato un mezzo di soccorso avanzato di 1° livello dall’ospedale che ha preso in carico il 36enne ferito, medicato e trasportato all’ospedale di Sondalo (Sondrio). Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano.