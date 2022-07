Limitazioni all’uso dell’acqua, ordinanza del sindaco di Darfo Boario

venerdì, 22 luglio 2022

Darfo Boario Terme – La situazione idrica a Darfo Boario Terme (Brescia) è in peggioramento. Il sindaco Dario Colossi ha emesso l’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua allo stretto necessario ed indispensabile. Sono da evitare pertanto ed in particolar modo il lavaggio di cortili, automezzi e soprattutto riempimento piscine e innaffiamento giardini.

La polizia locale – secondo l’ordinanza del sindaco – controllerà le violazioni e comminerà le sanzioni. “Siamo veramente oltre il limite – secondo il sindaco – pertanto chiedo la massima comprensione e collaborazione. Ringrazio già da ora i cittadini, i collaboratori del comune e le aziende che in questa fase critica stanno contribuendo senza risparmiare ore lavoro e risorse per superare questo momento difficile”.