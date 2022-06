Zerocalcare e Giancane insieme a Cles per un evento unico

venerdì, 10 giugno 2022

Cles – Un evento eccezionale che chiude la mostra dedicata al fumetto e all’adolescenza: sabato prossimo, 18 giugno, il fumettista incontrerà i fan per il firmacopie e il grande closing party. Ingresso libero. Evento di chiusura della mostra “SBAM! Stagione Adolescenza” allestita a Palazzo Assessorile di Cles (Trento), il closing party sarà l’occasione per i tanti appassionati di fumetti e i numerosi fan di vedere all’opera il proprio mito.

SBAM! Come qualcosa che accade con totale sorpresa, con un gran frastuono, senza lasciarci capire cosa sta succedendo. SBAM!, una sorpresa, un’emozione forte è anche l’evento che si terrà sabato 18 giugno in piazza municipio a Cles. Un appuntamento unico nel suo genere che porterà in Trentino uno dei più noti e apprezzati fumettisti del momento: Zerocalcare (nella foto). A partire dalle 21.30, il fumettista, infatti, si esibirà sul palco allestito in piazza per disegnare dal vivo mentre Giancane, il cantautore e musicista che ha curato per lui le musiche della serie animata Netflix “Strappare lungo i bordi”, suonerà in un grande concerto. Il finissage, promosso dal Comune di Cles in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Non e Trentino Marketing, prenderà avvio già dalle prime ore del pomeriggio: dalle 14 si terrà il “mercatino editoriale” con banchetti di case editrici italiane e trentine dove si potranno acquistare libri, riviste, stampe, serigrafie, magliette, spillette, dischi e cose che non hanno un nome. Dalle 15 alle 17, quindi, Zerocalcare sarà a Palazzo Assessorile (in sala Baronale) per firmare i libri e i fumetti dei fan: al firmacopie si potrà partecipare solo dopo aver ritirato il numero progressivo che sarà distribuito a partire dalle 11 in sala della Colonna a Palazzo Assessorile fino a esaurimento dei posti disponibili.

Da sapere: Zerocalcare farà una dedica disegnata a persona (a scelta tra uno dei suoi personaggi classici, come se stesso, l’armadillo, Secco, Cinghiale, Sarah e altri) e chi avesse più di un libro da far autografare potrà avere una dedicata disegnata e autografata sugli altri volumi.

Zerocalcare firmerà le copie dei suoi libri nel contesto della mostra SBAM!

“Con la mostra (nelle foto © Francesca Dusini immagini della mostra di Cles) abbiamo voluto creare un appuntamento dal carattere molto attuale, incentrandola sul fumetto contemporaneo per coinvolgere e riattivare i giovani in questo periodo così delicato e complesso dovuto alla pandemia – commenta il sindaco di Cles, Ruggero Mucchi -. È con soddisfazione che siamo riusciti a portare in mostra le più grandi firme della graphic novel del momento, e il più famoso è sicuramente Zerocalcare. È davvero un’opportunità unica e siamo molto contenti che l’artista abbia compreso e voluto essere qui con noi. Avevamo il desiderio di proporre qualcosa di diverso, che si allontanasse dai soliti modelli di intrattenimento, abbiamo rischiato e credo che siamo riusciti a realizzare un qualcosa di davvero unico e imperdibile con l’obiettivo di rendere protagonisti i giovani”.

“SBAM! Stagione Adolescenza” sarà visitabile fino a domenica 19 giugno e racconta l’adolescenza, le gioie, le paure e le speranze proprie di questo periodo della vita dell’uomo attraverso le storie, le immagini, i dialoghi e i pensieri di chi fa fumetto oggi in Italia. La mostra conta oltre quaranta fumettisti italiani, fra i quali Gipi, Manuele Fior, Davide Toffolo, Francesco Cattani, Davide Reviati, Alessandro Baronciani, Cristina Portolano, LRNZ, Maicol & Mirco, Giulia Sagramola, Sarah Mazzetti, Rita Petruccioli, Silvia Rocchi, Alice Milani, Lorenzo Ghetti, Eleonora Antonioni, Sara Garagnani, Percy Bertolini, Bianca Bagnarelli, Alice Socal, Antonio Sualzo. Alcuni saranno presenti in piazza assieme a Zerocalcare.

La mostra SBAM! è visitabile fino a domenica 19 giugno

“La presenza di Zerocalcare in mostra e al concerto con Giancane non sarebbe stata possibile senza la collaborazione del suo eccezionale editore, BAO Publishing, che ha capito gli intenti del progetto SBAM! e fin da subito si è reso disponibile a sostenere la partecipazione di molti fumettisti e fumettiste del proprio catalogo e in particolare di Zerocalcare, accogliendo il nostro invito a partecipare all’evento finale – racconta la curatrice della mostra Paola Parenti -. La mostra, che termina domenica 19 giugno, è stata un grande successo, abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte del target al quale ci siamo rivolti: adolescenti e persone molto giovani. I visitatori sono venuti da tutto il Trentino e abbiamo tenuto moltissime visite guidate a scuole e a gruppi spontanei”.

“L’Azienda per il turismo sostiene fortemente gli eventi in apertura della stagione estiva – conclude infine il presidente dell’Apt della Val di Non Lorenzo Paoli (nella foto) – e siamo orgogliosi di ospitare un evento legato alla cultura e alla gioventù. Ringraziamo il Comune di Cles per averci proposto una mostra coinvolgente come SBAM! e questo evento nuovo e originale con la partecipazione di Zerocalcare. Il coinvolgimento di Apt Val di Non, Trentino Marketing e Comune di Cles ha creato la giusta sinergia per organizzare sul territorio eventi culturali di grande portata”.

Zerocalcare

Zerocalcare è nato ad Arezzo il 12 dicembre 1983. Dopo aver vissuto in Francia, si trasferisce a Rebibbia (Roma), quartiere cui l’autore è molto legato. Da sempre molto attivo nel mondo dei centri sociali, nel 2011 realizza il suo primo libro a fumetti, La profezia dell’armadillo, che nel 2012 viene ristampato in un’edizione a colori dalla Casa editrice milanese BAO Publishing. Sempre nel 2012 pubblica il suo secondo libro, Un polpo alla gola, in cui per la prima volta si cimenta con un racconto di ampio respiro. Nel 2013 esce Ogni maledetto lunedì su due, raccolta delle storie del blog. Sempre dello stesso anno è Dodici, racconto di genere apocalisse-zombi, una non troppo velata dichiarazione d’amore verso il proprio quartiere, Rebibbia. Nel 2014 viene pubblicato Dimentica il mio nome, quinto libro dell’autore, che nel 2015 viene candidato al Premio Strega. Dopo essere arrivato nella dozzina dei finalisti, il libro si aggiudica il secondo posto nella sezione “Giovani”. Nello stesso anno, ottiene il riconoscimento “Libro dell’anno” della trasmissione Fahrenheit di Radio 3 Rai. Prima dell’uscita della seconda raccolta del blog, L’elenco telefonico degli accolli, a inizio 2015, sulla rivista Internazionale, Zerocalcare pubblica un reportage a fumetti intitolato Kobane Calling, in cui racconta la propria esperienza sul confine turco-siriano in supporto al popolo curdo. Il reportage, arricchito da una seconda parte inedita, è diventato un libro nel 2016, arrivato a vendere oltre 120.000 copie, vincendo il Premio Micheluzzi 2017 come Miglior Libro e che è stato tradotto in otto lingue. Il 2017 è l’anno della Artist Edition del suo capolavoro La Profezia dell’Armadillo, titolo che ha ispirato l’omonimo film presentato nel 2018 alla 75a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il film, diretto da Emanuele Scaringi, viene presentato nella categoria “Nuovi Orizzonti”. Sempre nello stesso anno, Zerocalcare realizza l’opera in due volumi Macerie Prime, divisa in Macerie Prime – Se una notte di inverno un armadillo e Macerie Prime – Sei mesi dopo. L’opera non fa che accrescere la popolarità̀ di uno dei narratori più̀ importanti della nostra epoca. Nel 2019 il successo viene confermato dalla mostra a lui dedicata Scavare Fossati – Nutrire coccodrilli, esposta al MAXXI di Roma e di cui BAO Publishing ha curato l’omonimo catalogo ricco di inediti e approfondimenti. Sempre nello stesso anno, pubblica La scuola di pizze in faccia del Professor Calcare, raccolta di storie e recensioni di film e serie tv apparse sul suo blog e sulle principali riviste nazionali, collegate da una storia inedita. L’edizione aggiornata di Kobane Calling, Kobane Calling Oggi, esce subito dopo il lockdown nazionale della primavera 2020, mentre l’autore sta realizzando e pubblicando sul web la serie di corti animati Rebibbia Quarantine. Nell’autunno dello stesso anno escono Scheletri e A babbo morto. Nel 2021, Kobane Calling diventa un audiolibro per Storytel e il 17 novembre debutta su Netflix la prima serie animata di Zerocalcare Strappare lungo i bordi, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

Giancane

Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”, Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il suo primo album si chiama “Una vita al top” ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. “Una vita al top” è un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Il tour di “Una vita al Top” e “Una vita al Top Deluxe” conta oltre 150 date di presentazione in tutta Italia, compresi diversi sold out.

Il 16 giugno 2017 esce "LIMONE", il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video è prodotto da Chef Rubio, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente Tumaga, e Image Hunters, apprezzata film company romana. "Ansia e Disagio" è il titolo dell'ultimo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L'album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Senza dismettere la vocazione folk'n'roll e country-neomelodica che l'hanno reso celebre, Giancane inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, adatta a qualsiasi età. Come rivela la copertina, il booklet del disco contiene 11 giochi, uno per ciascun brano del disco, ispirati alla Settimana Enigmistica e dedicati all'ansia e al disagio: cruciverba, rebus, enigmi e passatempi. Il 17 novembre 2021 è uscito "Strappare lungo i bordi" colonna sonora ufficiale della serie Netflix di Zerocalcare "Strappare lungo i bordi".