Trento: Fiammetta Melis alla presentazione del libro “Suoni vaganti in transumanza”

domenica, 12 dicembre 2021

Trento – Affollata presentazione a Trento – sala di rappresentanza di Palazzo Geremia a Trento – del libro di Alberto Pattini “Suoni vaganti in transumanza“, patrocinato dall’Unesco di Trento con saggi di Marta Villa, docente di antropologia alpina all’Università di Trento e di Verona, e Virginia Zucal, allevatrice e studentessa universitaria.

Relatori della serata Marta Villa, Angela Laner e Fiammetta Melis.

Nel 2019 la pratica della transumanza è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità e sta avendo negli ultimissimi mesi una nuova riscoperta e il libro di Alberto Pattini racconta la transumanza.

Fiammetta Melis, accompagnata dai genitori, si è seduta accanto ad Alberto Pattini e raccontato la sua esperienza, la Dad in alpeggio e ricordato che “il banchetto dove mettevo il Pc per collegarmi con la scuola e seguire le lezioni c’è ancora, anche se un po’ scolorito. Adesso sono tornata a scuola a Mezzolombardo e alla domenica seguo il gregge in montagna, mi alzo alle 5 e vado in montagna con papà e torno verso le 17”.

Accanto a Fiammetta Melis erano presenti l’allevatrice Angela Laner e Marta Villa, assegnista di ricerca in Antropologia Culturale, che hanno raccontato la transumanza in Trentino.